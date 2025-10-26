Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà riêng một doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa

Hoàng Phúc
TPO - Tại nhà riêng một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh chợ tại Thanh Hóa, hàng chục cảnh sát xuất hiện phong tỏa, thực hiện lệnh khám xét.

Chiều 26/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện và phong tỏa khu vực trước ngôi nhà số 88, đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo nguồn tin, căn nhà này thuộc sở hữu của ông N.X.B. - một doanh nhân tại Thanh Hóa, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chợ và các lĩnh vực khác nhau.

Hình ảnh cảnh sát xuất hiện tại nhà riêng một doanh nhân ở Thanh Hóa.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động và hình sự vẫn đang có mặt tại khu vực trước ngôi nhà nói trên để khám xét.

Ngoài hiện diện tại nhà ông N.X.B., cảnh sát cũng xuất hiện, phong tỏa trước ngôi nhà của ông V.V.H. (trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành). Ông H. cũng là một giám đốc doanh nghiệp, là em vợ ông của ông N.X.B..

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa đưa ra thông tin chính thức về việc phong tỏa và khám xét tại địa điểm này.

Hồi tháng 6 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động trong các lĩnh vực phi pháp như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, buôn bán hàng cấm, bảo kê...

Việc khám xét nhà nằm ngay trên đường Dương Đình Nghệ, gây sự chú ý của người dân địa phương.

Trong số đó có nhiều đối tượng giang hồ cộm cán như: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn”), Lê Kim Thu (tức Thu "Vệ sĩ”), Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ”), Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng”) và Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "Gỗ”).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bắt giữ nhiều quan chức, doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều sai phạm nghiêm trọng như ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Hoàng Phúc
