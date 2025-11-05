Hai xe máy va chạm mạnh, 4 người thương vong

TPO - Hai xe máy chở bốn thanh thiếu niên va chạm mạnh trên Quốc lộ 19 (xã Bàu Cạn, Gia Lai) khiến hai người tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, R.C.K. (SN 2010) điều khiển, chở theo K.N. (SN 2012, cùng trú làng Đê, xã Bàu Cạn) trên xe máy biển số 81B2-424.87 theo hướng từ xã Đức Cơ về phường Pleiku.

Khi tới Km192+100 (Quốc lộ 19, đoạn qua thôn 1, xã Bàu Cạn, xã Bàu Cạn, Gia Lai) xe máy trên đã va chạm mạnh với xe máy biển số 81B3-228.95, trên xe có S.T. (SN 2011) và R.M.T. (SN 2008, cùng trú tại làng Bàng, xã Bàu Cạn), chưa xác định được người điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến R.C.K. và R.M.T. tử vong tại chỗ, S.T. và K.N. đang được cấp cứu tại cơ sở y tế. 2 phương tiện bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh.

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn (Gia Lai) cho biết, sáng nay, chính quyền địa phương cử người đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân và tiếp tục khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn giao thông xảy ra.