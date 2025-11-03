Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hải Phòng tập huấn giải quyết thủ tục không giới hạn địa giới hành chính

Nguyễn Hoàn
TPO - Văn phòng UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ, công chức 114 xã, phường, đặc khu về quy trình, kỹ năng, phương pháp và cách thức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Văn phòng UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức tập huấn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính với 114 xã, phường, đặc khu.

Ông Hoàng Văn Thực – Chánh văn phòng UBND thành phố nhấn mạnh, thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, giúp người dân có thể thực hiện thủ tục ở bất kỳ địa phương nào, không phụ thuộc vào nơi cư trú.

Đồng thời, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. Đây là bước tiến góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hướng tới phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

tap-huan-1.jpg
Hội nghị tập huấn giải quyết thủ tục không giới hạn địa giới hành chính.

Buổi tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến với 114 xã, phường, đặc khu nhằm hướng dẫn quy trình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho lãnh đạo, cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của các sở ban ngành.

Qua đó, trang bị cho học viên kỹ năng, phương pháp và cách thức thực hiện hiệu quả, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

“Đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi thay đổi thói quen, cách làm cũ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Do đó, các đại biểu cần nghiên cứu, nắm vững quy định, quy trình, thống nhất cách hiểu, cách làm việc để triển khai hiệu quả”, ông Hoàng Văn Thực nói.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #thủ tục hành chính #cải cách hành chính #địa giới hành chính #tập huấn

