Hơn 43.000 doanh nghiệp tư nhân góp 50% ngân sách Hải Phòng

TPO - Tại buổi gặp gỡ doanh nhân, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - khẳng định, thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tư nhân địa phương phát triển bền vững, thành công với 6 nhóm giải pháp trọng tâm.

Chiều 11/10, UBND TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ đội ngũ doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp thành phố, nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Dự hội nghị, có ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy; ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND thành phố, cùng hơn 400 đại biểu đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thành phố.

Hải Phòng hiện có hơn 43.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, đóng góp khoảng 40% GRDP, hơn 50% tổng thu ngân sách nội địa, giải quyết việc làm cho khoảng 50% lao động, có 16 doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường, đặc biệt ở các lĩnh vực chủ lực như: Công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ, cảng biển, logistics…

TP Hải Phòng biểu dương các doanh nghiệp địa phương.

Hội nghị đã tiếp nhận 23 ý kiến đóng góp, đề xuất, hiến kế tâm huyết từ cộng đồng doanh nghiệp. Các kiến nghị tập trung 8 lĩnh vực, gồm: thủ tục hành chính; đầu tư, đất đai; giao thông, xây dựng, bất động sản; văn hóa thể thao và du lịch…

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - nhấn mạnh sau 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng đã hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa, rút ngắn 50% thời gian so với quy định; dịch vụ công trực tuyến và hạ tầng số triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng còn thể hiện tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, an sinh xã hội.

Ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, sau hợp nhất Hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng đã phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp hội viên. Chia sẻ cơ hội, hỗ trợ, kịp thời phản ánh khó khăn, kiến nghị chính sách, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, ổn định.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thẳng thắn nhìn nhận thực tế còn một số dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực, lãng phí đất đai. Thành phố đã rà soát 111 dự án đầu tư ngoài ngân sách với các dự án có dấu hiệu chậm triển khai.

Đây không chỉ là thực hiện chỉ đạo của Trung ương mà còn là cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, lành mạnh. Giải phóng các nguồn lực, khơi thông không gian phát triển mới, bảo vệ nhà đầu tư chân chính, đồng hành và hỗ trợ tối đa doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, có năng lực, quyết tâm và phương án hiệu quả.

Hải Phòng luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, là động lực quan trọng của sự nghiệp đổi mới và hội nhập. Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững, thành công qua 6 giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ số; Bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư và doanh nghiệp...