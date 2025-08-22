Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hai phó giám đốc sở ở Khánh Hòa xin nghỉ việc

Phùng Quang
TPO - Ông Nguyễn Tri Long và ông Nguyễn Văn Linh cùng là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa có đơn xin nghỉ việc.

Ngày 22/8, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, 2 phó giám đốc của sở này là ông Nguyễn Tri Long và ông Nguyễn Văn Linh đã có đơn xin nghỉ việc.

Hiện lãnh đạo sở và UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất về chủ trương để ông Long và ông Linh nghỉ việc theo nguyện vọng.

nha-trang-1743561035-6815-8378.jpg
Một góc biển Nha Trang, Khánh Hòa

Trước khi làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, ông Long và ông Linh đều là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận (cũ).

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa hiện có 7 người, gồm: Ông Nguyễn Văn Hòa làm giám đốc sở; các phó giám đốc gồm các ông, bà: Lê Văn Hoa, Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tri Long, Cung Quỳnh Anh, Phạm Thị Thanh Hường và Nguyễn Văn Linh.

Phùng Quang
