Hà Nội: Cán bộ nghỉ việc có nhu cầu sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề mới

TPO - UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND TP ban hành nghị quyết hỗ trợ đào tạo nghề cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trong các đơn vị hành chính các cấp TP Hà Nội.

Ngày 1/8, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại nghề và giải quyết việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trong các đơn vị hành chính các cấp TP Hà Nội.

Kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện tốt chế độ, chính sách, đảm bảo ổn định cuộc sống đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trong các đơn vị hành chính các cấp, người lao động nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Phạm vi triển khai là các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của TP Hà Nội cho các đối tượng là người lao động nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ TP đến cấp xã của TP Hà Nội có nhu cầu được đào tạo, đào tạo lại nghề và giải quyết việc làm.

Ảnh minh họa

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, UBND TP Hà Nội căn cứ số lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng dôi dư, yêu cầu UBND cấp xã thực hiện rà soát nhu cầu học nghề của người nghỉ việc do sắp xếp, ưu tiên đào tạo những ngành, nghề mà xã hội và thị trường có nhu cầu cao; phù hợp với kiến thức cơ bản của người tham gia khóa học, phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Đối với người có nhu cầu được đào tạo nghề dài hạn, ưu tiên đào tạo các ngành, nghề mới. Đối với người có nhu cầu giải quyết việc làm ngay, thực hiện đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng; người có nhu cầu làm việc bền vững và các ngành, nghề lĩnh vực mới thì đào tạo trình độ trung cấp nghề.

Các trường cao đẳng, trung cấp nghề thuộc TP phối hợp với các xã, phường tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch mở các lớp đào tạo, đào tạo lại nghề theo danh sách đăng ký của các xã, phường.

Các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm bao gồm: tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí; triển khai cho vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch này; UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND TP, phù hợp với thực tiễn tại địa phương...