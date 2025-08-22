Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

TPHCM giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc, thu hút người tài ra sao?

Vân Sơn
Anh Nhàn
TPO - Ngày 21/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Phạm Thành Nhân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - chia sẻ những thông tin quan trọng về chính sách nhân sự của thành phố, trong đó nhấn mạnh ba mũi nhọn: Giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc, đào tạo nhân lực chất lượng cao và cơ chế thu hút, giữ chân nhân tài trong giai đoạn phát triển mới khi lao động phổ thông có xu hướng giảm.

Theo ông Nhân, đến giữa tháng 8, TPHCM đã cơ bản hoàn tất việc triển khai các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo quy định của Chính phủ. Thành phố ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn, giao quyền cho các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý hồ sơ, đảm bảo việc chi trả chế độ được thực hiện trước ngày 31/8/2025.

hop-bao-2.jpg
Ông Phạm Thành Nhân cung cấp thông tin tại buổi họp báo chiều 21/8.

Sở Nội vụ cũng đã ban hành nhiều văn bản cụ thể, từ chính sách dành cho người lao động chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đến hướng dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để giải quyết nhanh chóng, minh bạch.

Bên cạnh đó, TPHCM đang tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố triển khai đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020-2030, tập trung vào tám ngành mũi nhọn như công nghệ thông tin, cơ khí - tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, tài chính - ngân hàng, y tế và quản lý đô thị.

Trước tình hình trên, các trường đại học lớn trên địa bàn đã tăng tốc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, mở rộng hợp tác quốc tế. Giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu đào tạo hàng chục nghìn nhân lực có trình độ cao, đặc biệt trong các ngành công nghệ mới nổi như bán dẫn, robot và trí tuệ nhân tạo.

hop-bao-1.jpg
Lao động phổ thông đang có xu hướng giảm, TPHCM sẽ chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao (ảnh minh họa).

Một điểm nhấn khác là chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài. TPHCM hiện triển khai đồng bộ nhiều cơ chế đãi ngộ về tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc; chế độ thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài đặc biệt; ưu đãi đối với các chức danh lãnh đạo khoa học - công nghệ.

Ngoài ra, Nghị định 179/2024 của Chính phủ tạo hành lang pháp lý để thành phố chủ động hơn trong tuyển dụng và giữ chân người tài. Song song, việc thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội tiếp tục cho phép thành phố chi thu nhập tăng thêm dựa trên kết quả công việc, tạo động lực cống hiến lâu dài cho cán bộ, công chức, viên chức.

Về xu hướng lao động, ông Nhân cho biết số lượng lao động nhập cư tại TPHCM đang giảm, do các địa phương khác phát triển khu công nghiệp và chi phí sinh hoạt cao ở thành phố. Đây vừa là thách thức về thiếu hụt lao động phổ thông trong một số ngành, vừa là cơ hội để doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao năng suất.

Trong dài hạn, khi TPHCM chuyển sang mô hình kinh tế số và công nghệ cao, lực lượng lao động sẽ chuyển dịch sang nhóm có trình độ, kỹ năng công nghệ, thay thế dần lao động phổ thông.

Để đón đầu xu hướng này, thành phố triển khai chiến lược lao động - việc làm giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030, tăng cường kết nối liên vùng để điều tiết cung - cầu lao động, đồng thời phát triển sàn giao dịch việc làm, giúp luân chuyển lao động hiệu quả và bền vững.

Với những chính sách đồng bộ, từ việc đảm bảo chế độ cho người nghỉ việc, đến đào tạo và giữ chân nhân tài, TPHCM đang nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, khẳng định vai trò trung tâm thu hút nguồn lao động trình độ cao của cả nước trong giai đoạn mới.

Vân Sơn
Anh Nhàn
