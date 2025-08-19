Hai mẹ con mua 418 cuốn sách, hóa đơn hơn 56 triệu dài 4 mét

SVO - Một nữ khách hàng cùng con trai 14 tuổi đã chi hơn 56 triệu đồng để mua sách, hóa đơn dài hơn 4 mét với tổng cộng 418 tựa sách.

Tối ngày 18/8, tại Nhà sách FAHASA Phú Nhuận (TP.HCM) diễn ra giao dịch “khủng” gây chú ý trong cộng đồng yêu sách. Một nữ khách hàng khoảng trên 40 tuổi cùng con trai 14 tuổi đã chi hơn 56 triệu đồng để mua sách, tạo nên hóa đơn dài hơn 4 mét với tổng cộng 418 tựa sách.

Theo báo cáo từ Trung tâm Sách Phú Nhuận và Nhà sách FAHASA Phú Nhuận, ban đầu khách hàng chỉ dự định mua các bộ sách giáo khoa, sách tiếng Anh, bao vở và một số dụng cụ học tập khác (khoảng dưới 1 triệu đồng).

418 tựa sách mà hai mẹ con đã mua.

Nhưng trên thực tế, trong suốt gần 2 giờ đồng hồ, hai mẹ con đã kiên nhẫn lựa chọn từng đầu sách. Đáng chú ý, khách hàng không hề nhờ nhân viên tư vấn nhiều, mà chủ động chọn theo danh mục đã định sẵn. Khi nhân viên thử quét hóa đơn tạm thời, số tiền đã lên tới gần 50 triệu đồng. Sau đó, vị khách tiếp tục bổ sung thêm nhiều đầu sách khác, nâng tổng hóa đơn lên gần 56 triệu đồng.

Tờ hóa đơn dài 4m với số tiền lên đến hơn 56 triệu dồng.

Đại diện FAHASA Phú Nhuận cho biết, đây là một trong những hóa đơn sách lớn nhất từ đầu năm đến nay tại hệ thống. Khách hàng từ chối chụp hình lưu niệm, chỉ đồng ý để con trai xuất hiện trong bức ảnh cùng nhân viên. Được biết, gia đình khách hàng đã duy trì thói quen mỗi năm mua sách một lần để làm phong phú tủ sách gia đình và khuyến khích con cái đọc sách. Hiện tại, gia đình có riêng một tủ sách mang tên “Sách Gia đình” với hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do số lượng chưa đủ để trưng bày, mỗi năm gia đình lại bổ sung thêm một lượng lớn sách mới, vừa để phục vụ việc học tập của con, vừa để cả nhà cùng đọc và trao đổi.

Sau khi thông tin được đăng tải. Nhiều độc giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần đầu tư mạnh tay cho sách vở, coi đó là một hành động thiết thực để nuôi dưỡng thói quen đọc trong gia đình.