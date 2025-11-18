Hai câu lạc bộ mới mở ra cơ hội trải nghiệm và rèn kỹ năng cho sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội

SVO - Trong bối cảnh kinh tế biến động nhanh và công nghệ phát triển mạnh, Trường Đại học Lao động - Xã hội ra mắt hai câu lạc bộ mới: Nhà Kinh tế Trẻ và Hệ thống Thông tin Quản lý. Đây là cơ hội để sinh viên trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng thực hành và kết nối với doanh nghiệp, chuẩn bị tốt cho thế hệ nhân lực trẻ trong tương lai.

Ngày 17/11, Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức lễ ra mắt hai câu lạc bộ mới thuộc Khoa Quản lý Nguồn Nhân lực: Câu lạc bộ Nhà Kinh tế Trẻ và Câu lạc bộ Hệ thống Thông tin Quản lý. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực xây dựng môi trường học thuật - thực hành sáng tạo, giúp sinh viên trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và vận hành nhanh, biến động liên tục.

PGS. TS Đỗ Thị Tươi - Trưởng Khoa Quản lý Nguồn Nhân lực - phát biểu khai mạc, đồng thời gửi gắm những mong muốn và lời nhắn nhủ tới sinh viên toàn trường.﻿

PGS. TS Đỗ Thị Tươi - Trưởng Khoa Quản lý Nguồn Nhân lực - phát biểu: “Câu lạc bộ Nhà Kinh tế Trẻ sẽ là không gian để sinh viên thực hiện các hoạt động chuyên ngành, kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn tại doanh nghiệp. Câu lạc bộ Hệ thống Thông tin Quản lý sẽ giúp sinh viên trải nghiệm hệ thống quản lý trong doanh nghiệp, tối ưu hóa nguồn lực và vận dụng công nghệ quản trị. Chúng tôi kỳ vọng sinh viên sẽ ra trường với hành trang kiến thức và kỹ năng thực tiễn, sẵn sàng tham gia thị trường lao động năng động, sáng tạo, gắn kết học tập với nghề nghiệp tương lai”.

ThS Đỗ Thu Hiền - Chủ nhiệm CLB Hệ thống Thông tin Quản lý, đại diện Ban Chủ nhiệm hai câu lạc bộ phát biểu, chia sẻ những tâm huyết và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

ThS Đỗ Thu Hiền - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hệ thống Thông tin Quản lý, đại diện ban chủ nhiệm hai câu lạc bộ - cho biết: “Ngày hôm nay là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu sự hình thành tập thể sinh viên năng động, sáng tạo, đam mê kinh tế, công nghệ và quản trị. Câu lạc bộ chính là cầu nối để biến kiến thức lý thuyết thành kỹ năng thực tế, từ những ý tưởng nhỏ thành các dự án hữu ích.” ThS Đỗ Thu Hiền cũng tiết lộ, các câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như workshop, seminar và dự án thực hành, giúp sinh viên trải nghiệm môi trường doanh nghiệp, kết nối với tổ chức và mở rộng cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp: “Mỗi sinh viên đều có tiềm năng riêng và câu lạc bộ sẽ giúp họ phát huy tối đa khả năng, rèn luyện tư duy hệ thống, kỹ năng phân tích, khả năng thích ứng và sáng tạo. Đó là những yêu cầu quan trọng đối với nguồn nhân lực trẻ trong nền kinh tế hội nhập và biến động nhanh”.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà Kinh tế Trẻ và Câu lạc bộ Hệ thống Thông tin Quản lý thuộc Khoa Quản lý Nguồn Nhân lực.

Sự ra đời của Câu lạc bộ Nhà Kinh tế Trẻ và Câu lạc bộ Hệ thống Thông tin Quản lý thể hiện tầm nhìn của nhà trường trong việc xây dựng hệ sinh thái học thuật - thực hành sáng tạo cho sinh viên. Các câu lạc bộ không chỉ là nơi sinh hoạt ngoại khóa mà còn là “mô hình thu nhỏ” của môi trường nghề nghiệp, nơi sinh viên được thử thách, rèn luyện kỹ năng tổ chức, vận dụng tri thức vào thực tiễn và khẳng định năng lực của bản thân. Lễ ra mắt cũng nhận được sự tham gia đông đảo của thầy cô, đại biểu, sinh viên và các đơn vị đồng hành, thể hiện sự quan tâm, đầu tư và hỗ trợ liên tục từ nhà trường.

Hai câu lạc bộ mới được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường học thuật - thực hành giúp sinh viên rèn kỹ năng, mở rộng tư duy và kết nối tốt hơn với nhu cầu của thị trường lao động.

Với sự khởi động của hai câu lạc bộ mới, sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm và phát triển kỹ năng, chuẩn bị vững vàng cho một tương lai hội nhập, năng động và sáng tạo.