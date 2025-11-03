Hạ tầng nghìn tỷ đổ bộ, BĐS phía Tây TPHCM 'nóng' cuối năm

TPO - Dòng tiền cuối năm tiếp tục dịch chuyển về bất động sản khu vực phía Tây TPHCM, hướng đến các dự án có vị trí gần các tuyến hạ tầng trọng điểm.

Điểm hẹn dòng tiền

Khảo sát thực tế của PV Tiền Phong cho thấy, hiện nay hàng loạt doanh nghiệp như Vingroup, Ecopark, Nam Long, T&T Group, Thắng Lợi Group, Bim Group, Him Lam, MIK Group cùng với các nhà đầu tư địa phương như Sea Holdings, Cát Tường, Trần Anh… đang đầu tư mạnh mẽ, cung cấp sản phẩm bất động sản đa dạng từ phân khúc trung bình đến cao cấp cho Tây Ninh.

Người mua bất động sản đón đầu hạ tầng khu Tây TPHCM.

Nổi bật là dự án Vinhomes Green City của Vingroup tại khu vực Đức Hòa với quy mô gần 200 ha, được khởi công cuối tháng 3/2025. Dự án này có quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), dân số dự kiến khoảng 40.000 người. Theo giới thiệu, dự án này sẽ tích hợp hệ sinh thái bao gồm trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, trường học và tiện ích xanh, hứa hẹn nâng tầm giá trị khu vực.

Công ty CP Thái Sơn - Long An (đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn T&T) là chủ đầu tư dự án T&T City Millennia tại xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh). Dự án có quy mô hơn 267 ha, được định vị là khu đô thị cao cấp bên sông phía Nam Sài Gòn với địa thế phong thủy độc tôn với 3 mặt tiếp giáp với dòng sông Rạch Dơi.

Còn dự án khu đô thị sinh thái thương mại du lịch Eco Retreat (ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ) có quy mô trên 220 ha, với tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng, do liên doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB - Công ty CP Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4.951 lô đất ở thấp tầng và 4.300 căn hộ hỗn hợp cao tầng, cùng 180 lô đất tái định cư.

Tương tự, Khu đô thị Waterpoint quy mô 355 ha của Nam Long nhờ lợi thế kết nối trực tiếp cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, liền kề Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành nên các phân khu của dự án ra thị trường đều đón dòng vốn tích cực từ người mua, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc.

Dự án Waterpoint được khởi công từ năm 2018, đến nay nhiều phân khu hoàn thiện, loạt tiện ích dịch vụ đi vào vận hành. Khi loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực bước vào giai đoạn hoàn thiện trong giai đoạn 2025 - 2027, tiềm năng tăng giá trị của dự án được đánh giá cao.

Liên danh Thắng Lợi Group, Gỗ An Cường và Central cũng vừa khởi công dự án 6.000 căn hộ mang tên Khu đô thị Bình An Đức Hòa (The Win City). Với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, The Win City kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội an cư cho hơn 10.000 cư dân, góp phần hình thành một cộng đồng văn minh, hiện đại và đáng sống bậc nhất khu vực Tây Sài Gòn

Hiện nay hàng loạt doanh nghiệp đang dồn lực về phát triển thị trường khu Tây.

Ông Dương Long Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thắng Lợi Group cho biết, The Win City tọa lạc ngay cửa ngõ Tây Sài Gòn, nằm ngay khu vực lõi thủ phủ khu công nghiệp với 39 cụm công nghiệp và khu công nghiệp với tổng quy mô hơn 12.000 ha, thu hút gần 220.000 lao động đang sinh sống và làm việc tại khu vực này. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở chất lượng vẫn còn thiếu hụt, chưa đáp ứng đủ nhu cầu an cư ngày càng tăng của lực lượng lao động và người dân địa phương.

Giá còn mềm

Theo các chuyên gia, lực đẩy lớn nhất của thị trường bất động sản khu Tây TPHCM suốt những năm qua là sự hiện diện loạt dự án hạ tầng vốn đầu tư hàng tỷ USD. Các tuyến quốc lộ, cao tốc, metro… nối đuôi nhau về đích hoặc sắp triển khai khiến khoảng cách di chuyển từ khu vực phía Tây vào trung tâm TPHCM (cũ) trở nên rộng lối.

Cụ thể, tuyến Vành đai 3 TPHCM đang thi công gấp rút để thông xe kỹ thuật từng đoạn vào ngày 19/12 tới và toàn tuyến vào đầu năm 2026. Còn dự án Vành đai 4, đoạn qua Tây Ninh đang trong giai đoạn đầu tư.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026. Nút giao Mỹ Yên kết nối các tuyến đường cao tốc trọng điểm là TPHCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 đang dần về đích.

Tương tự, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 8 làn xe giúp tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của toàn khu vực phía Nam. Chưa kể, đại lộ Võ Văn Kiệt (TPHCM) được quy hoạch mở rộng và kéo dài đến khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô (huyện Đức Hòa, Tây Ninh).

Một hạ tầng trọng điểm của khu Tây là dự án mở rộng quốc lộ 50 sắp về đích sau 2 năm thi công. Ngoài ra, việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nội tỉnh như quốc lộ 62, quốc lộ 1A, quốc lộ 22, 827E, 830C, 823D, ĐT.830C... tạo hệ thống giao thông liền mạch, dễ dàng kết nối phía Tây với các khu vực khác của TP.HCM. Trong kế hoạch phát triển của Tây Ninh từ nay đến năm 2030, tỉnh ưu tiên đầu tư 14 dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trục động lực kinh tế.

Lực đẩy lớn nhất của thị trường bất động sản khu Tây TPHCM là sự hiện diện loạt dự án hạ tầng vốn đầu tư hàng tỷ USD.

Dữ liệu của CBRE Việt Nam cũng cho thấy, Tây Ninh đang dẫn đầu nguồn cung nhà phố, biệt thự, villa khi có gần 4.400 căn mở bán mới, cao gấp 33 lần so với nguồn cung mới tại TPHCM trong cùng giai đoạn.

Theo chuyên gia CBRE, trong các tháng cuối năm 2025, 80% nguồn cung thấp tầng vẫn tập trung chủ yếu ở các khu vực vệ tinh TPHCM, trong đó Tây Ninh chiếm số lượng lớn. Tốc độ giãn dân nhờ động lực phát triển từ hạ tầng, sáp nhập tỉnh thành trở thành chất xúc tác khiến sức cầu và mặt bằng giá bán các khu vực này tiếp tục gia tăng. Dự kiến mức tăng giá bán sơ cấp trung bình trong 3 năm tới đạt 9 - 11%/năm cho thị trường căn hộ và tăng 6 - 12%/năm cho thị trường nhà phố, biệt thự.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) nhận định, giá bất động sản tại khu Tây hiện vẫn đang mềm hơn so với khu Đông và khu Nam. Tuy nhiên, giá trị tiềm năng của khu Tây cao nhờ diện tích còn rộng, môi trường sống tương đối trong lành và hạ tầng chiến lược đã rõ ràng.

“Nếu như trước đây, các dự án bất động sản ồ ạt đổ về khu Đông, khu Nam thì thời gian qua, nhiều chủ đầu tư đã hướng về khu Tây. Trong vài năm tới, bộ mặt của khu Tây sẽ thay đổi rất rõ rệt”, ông Châu nói.