Hà Nội xử lý nghiêm vụ ca sĩ Jack

TPO - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (VH-TT) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) với phần biểu diễn của ca sĩ Jack gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngày 31/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) với phần biểu diễn của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn), gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, chương trình do Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East tổ chức tối 16/10 tại sân khấu Cung Xuân (phường Bạch Mai, Hà Nội). Sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả và cơ quan báo chí phản ánh về việc ca sĩ Jack trình diễn ca khúc có ca từ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ngay sau phản ánh, Sở VH-TT Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc xác minh, phối hợp với công an thành phố và UBND phường Bạch Mai làm việc với đơn vị tổ chức để làm rõ nội dung sự việc.

image.jpg
Ca sĩ Jack.

Kết quả xác minh cho thấy Công ty The East đã tự ý đưa vào chương trình một bài hát không có trong danh mục được Sở chấp thuận. Trong bài hát có một số ca từ bị đánh giá là phản cảm, vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật.

Đại diện Công ty The East đã thừa nhận sai phạm, nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự. Sở VH-TT Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử phạt hành chính đối với công ty về hành vi tổ chức biểu diễn không đúng nội dung được phê duyệt.

Chiều 29/10, đại diện được ủy quyền của ca sĩ Jack là bà Trần Thị Cẩm Loan đã đến làm việc với Sở VH-TT Hà Nội theo giấy mời. Bà Cẩm Loan thừa nhận sai phạm, cho biết ca sĩ Jack đã nhận thức rõ tác động tiêu cực của hành vi biểu diễn ca khúc có ca từ trái với thuần phong mỹ tục và cam kết không tái phạm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định hiện hành, Sở VH-TT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack và Công ty The East, đồng thời cho biết sớm ban hành quyết định xử phạt và thông tin tới báo chí.

Sở VH-TT cho biết thêm đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Trần Hoàng
