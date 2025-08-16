Hà Nội: Xây dựng xã Vật Lại trở thành địa phương năng động, sáng tạo

TPO - Đại hội xác định, xây dựng xã Vật Lại trở thành địa phương năng động, sáng tạo, có môi trường sống xanh, sạch, an toàn và đáng sống; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đại hội Đảng bộ xã Vật Lại lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, diễn ra chiều 15/8. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội dự và chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Vật Lại Nguyễn Khắc Sự nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trên địa bàn được nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Vật Lại Nguyễn Khắc Sự phát biểu khai mạc đại hội.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 ước đạt 397,5 tỷ đồng; trong đó thu từ đất ước đạt 8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67,8 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.690 USD/người/năm; đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 giải pháp chủ yếu, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hướng tới tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 8,2%. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ chiếm 15%.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP. Hà Nội biểu dương những thành tựu mà xã Vật Lại đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, vận hành bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhận định, quá trình phát triển kinh tế tại địa phương phải gắn liền với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; khuyến khích thu hút các dự án công nghệ cao, sạch, hiện đại. Địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn kết giữa chính quyền số - kinh tế số - xã hội số; phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; song song với việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái. Đảm bảo bám sát quy hoạch của thành phố hướng tới phát triển nông nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh kết hợp với công nghiệp nhẹ và làng nghề.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vật Lại nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Vật Lại nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Nguyễn Khắc Sự được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Vật Lại, nhiệm kỳ 2025- 2030.