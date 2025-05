Hà Nội: Tình trạng đất công bị lấn chiếm diễn biến phức tạp

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn trong quá trình chuyển tiếp. Thế nhưng thời điểm này việc lấn chiếm đất đai, trật tự xây dựng đang diễn biến phức tạp...

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân xóm 4, thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức đồng loạt kiến nghị về việc đất công bị lấn chiếm, xây dựng không phép trên địa bàn.

Theo người dân, trên địa bàn có hộ dân là ông Đ.H.C. đã lấn chiếm đất công sát nhà văn hóa thôn Cao Hạ, biến diện tích 103m2 thành của riêng. Sau nhiều lần đưa vấn đề ra các buổi họp, ông C. chỉ trả lại một phần diện tích đất. Đến nay, trên phần diện tích đất công lấn chiếm đang dần hình thành một ngôi nhà 4 tầng khung thép.

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, tại khu đất công nói trên, đã xuất hiện một công trình khung thép cao 4 tầng. Khu đất nằm ở mặt đường lớn, giáp nhà văn hóa, hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng. Theo tài liệu PV thu thập, công trình được xây dựng từ tháng 3/2025, phần diện tích đất công bị lấn chiếm xây dựng không phép là 65,6m2.

Không chỉ ở các huyện, tình trạng lấn chiếm đất công rầm rộ thời gian gần đây cũng diễn ra tại các quận nội đô. Như tại ngõ 122 phố Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) gần đây một nhà hàng với diện tích 1.600 m2 mọc lên trên đất công cộng. Khu đất do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội quản lý.

Đáng chú ý, năm 2015, khu đất đã được quy hoạch phân khu đô thị H2-4 tỷ lệ 1/2000 là đất công cộng nhưng không biết vì lý do gì lại "biến hóa" thành nhà hàng, quán bia...

Đại diện UBND xã Đức Giang thừa nhận khu đất trên là đất công, nhưng đã trải qua quá trình rất dài, từ những năm 1985 khi thôn xã thanh lý đất thì đã có việc chuyển nhượng với nhau. Vị này cho biết, mỗi lần tiếp xúc cử tri đều có phản ánh yêu cầu giải quyết tình trạng lấn chiếm này. Đơn thư cũng đã được chuyển lên huyện Hoài Đức, huyện lại chuyển về xã xử lý vì thuộc chức năng nhiệm vụ của xã.

Đến năm 2012, Chủ tịch UBND xã thời điểm đó đã cùng các hộ dân xác định lại mốc giới nhưng đến khi đó chủ nhà vẫn không thực hiện theo biên bản. Từ đó đến nay không có giải quyết gì mới. Đến gần đây chủ khu đất là ông C. cho xây dựng nhà khung thép trên phần đất này thì vấp phải phản ứng của người dân.

Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm toàn diện

Đặt câu hỏi về việc công trình có được phép xây dựng trên đất công, đại diện UBND xã Đức Giang cho biết, phần đất công này không được làm "sổ đỏ", không có giấy phép xây dựng. "Về việc công trình xây dựng mới phát sinh, chúng tôi sẽ cho lực lượng xã, phối hợp với tổ trật tự xây dựng huyện Hoài Đức kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định", đại diện xã Đức Giang nói.

Thông tin từ quận Hai Bà Trưng cho biết, khu đất phản ánh làm nhà hàng có chấp thuận để cải tạo và sửa chữa công trình cũ theo đề xuất của chủ đầu tư. Nhưng thực tế chủ đầu tư đã tổ chức xây dựng mới không đúng quy định. Sau khi phát hiện sai phạm, UBND phường Vĩnh Tuy đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo các quy định trong hoạt động cải tạo, sửa chữa.

Trong tháng 5/2025, 3 Chủ tịch UBND xã tại huyện Quốc Oai, 2 Chủ tịch UBND xã tại huyện Phú Xuyên đã bị tạm dừng công tác liên quan đến xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội và qua theo dõi, tổng hợp tình hình từ các địa phương, phản ánh của người dân, tại một số địa bàn ở Hà Nội đang xuất hiện tình trạng người dân, tổ chức lợi dụng thời điểm chuyển tiếp, thay đổi địa giới hành chính để lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng, tự ý xây dựng công trình trái phép.

Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho vi phạm phát sinh; xử lý triệt để ngay từ đầu các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an cấp xã tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng; chủ động đấu tranh với các hành vi tổ chức, tiếp tay cho việc chiếm dụng trái phép đất đai, gây mất an ninh trật tự; có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.