Hà Nội tiếp tục báo động lũ trên sông Tích và sông Cầu

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước trên sông Tích, sông Cầu tiếp tục dâng cao nên Ban chỉ huy dân sự thành phố Hà Nội đã nâng mức báo động lũ tại các sông nói trên. Mưa lũ tại Hà Nội cũng đã gây thiệt hại gần 5.000 ha lúa, hoa màu và 2 sự cố về đê điều.

Chiều 1/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội (Ban chỉ huy) đã phát lệnh Báo động lũ cấp III trên sông Tích.

Theo đó, căn cứ vào mực nước sông Tích tại Vĩnh Phúc hồi 13h ngày 1/10 là 8,01m (mực nước báo động III là 8m), Ban Chỉ huy lệnh báo động lũ cấp III trên sông tích tại các xã Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa.

Căn cứ vào mực nước sông Cầu tại Lương Phúc lúc 9h30 ngày 1/10 (7,34m), Ban chỉ huy lệnh báo động lũ trên sông Cầu tại các xã Trung Gia, Đa Phúc.

Ban Chỉ huy yêu cầu các các xã trên thực hiện nghiêm quy định khi có lệnh báo động lũ.

Sông Tích trên địa bàn Hà Nội

Chiều cùng ngày, Sở NN&MT Hà Nội đã có báo cáo về những thiệt hại ban đầu do mưa lũ. Cụ thể, mưa lũ đã làm 70 hộ với 278 người trên địa bàn các xã, phường, gồm: Quảng Bị (200 người), Suối Hai (52 người), Ô Diên (26 người) phải sơ tán; 4.906ha lúa và rau màu bị ảnh hưởng, trong đó riêng lúa là 2.915ha.

Mưa lũ cũng đã gây ra 2 sự cố sạt lở đê điều. Cụ thể, sự cố sạt lở mái đê thượng lưu tại vị trí K17+700 đê tả Cà Lồ, thôn Tiên Tảo (xã Đa Phúc) với kích thước cung sạt trượt: Chiều dài khoảng 30m, rộng 5,8m, chênh cao đỉnh và chân cung 3,2m. Cao trình đỉnh cung sạt (+ 7.5m), chân cung sạt (+4.3m), cao trình mặt đê tại vị trí cung sạt (+10,5m). UBND xã Đa Phúc đã phối hợp với Hạt quản lý đê số 7 và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, chỉ đạo xử lý.

Bên cạnh đó là sự cố sạt lở bờ sông Hồng trên địa bàn phường Thượng Cát với chiều dài khoảng 5m, cách khu dân cư khoảng 200m. Hiện UBND phường đã cắm biển cảnh báo.

Sở NN&MT đề nghị UBND các xã, phường, các sở, ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai đến người dân. Bên cạnh đó, sẵn sàng, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản kịp thời. Đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai, sự cố vừa qua gây ra trên địa bàn.