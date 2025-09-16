Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Hà Nội: Teen THPT Lê Lợi hào hứng tham gia vòng Sơ loại cuộc thi Unlock The IELTS 2025

Linh Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sáng nay (16/9), Trường THPT CLC Lê Lợi (482 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) đã trở thành điểm đến của Vòng sơ loại cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025. Đây là sân chơi học thuật do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức, dành cho học sinh THPT đam mê tiếng Anh tại Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận.

Chương trình mở đầu với phát biểu từ nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh Viên - Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong, Thường trực BTC, cùng cô Nguyễn Diệu Hoa - Nhà đồng sáng lập, Giám đốc Phát triển sản phẩm của LangGo. Đại diện Ban tổ chức cũng đã trao hoa tri ân thầy Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng nhà trường vì sự đồng hành và hỗ trợ.

batch-dsc-1466.jpg

Vòng thi sơ loại diễn ra ngay sau đó, với hình thức làm bài trên điện thoại. Các thí sinh đã có cơ hội thể hiện kiến thức và khả năng tiếng Anh của mình qua phần thi kéo dài hơn 15 phút. Không khí tại sân trường sôi nổi nhưng cũng đầy tập trung, khi mỗi học sinh đều quyết tâm giành suất bước tiếp vào vòng tài năng.

batch-dsc-1528.jpg

Theo thể lệ, từ vòng sơ loại này, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất của Trường THPT Lê Lợi để bước vào vòng tiếp theo - vòng tài năng diễn ra trong tháng 10/2025. Tại đây, các thí sinh sẽ thể hiện phần trình diễn sáng tạo bằng tiếng Anh như hát, diễn kịch, hùng biện… Những tiết mục nổi bật không chỉ được chấm điểm bởi Ban giám khảo mà còn được công bố rộng rãi trên mạng xã hội để nhận bình chọn.

batch-dsc-1508.jpg
batch-dsc-1510.jpg

Với slogan “Speak with confidence - Shine with pride” (Nói tự tin - Tỏa sáng tự hào), Unlock The IELTS 2025 hướng tới thông điệp khích lệ thế hệ học sinh Việt Nam vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin khẳng định bản thân và hội nhập quốc tế.

batch-dsc-1536.jpg

Kết thúc buổi thi, BTC gửi lời cảm ơn đến thí sinh, thầy cô và nhà trường đã góp phần tạo nên một vòng sơ loại đầy khí thế. Từ đây, những gương mặt sáng giá của THPT Lê Lợi sẽ tiếp tục hành trình tranh tài, hứa hẹn mang đến nhiều màn thể hiện ấn tượng ở các vòng thi sau.

Mời bạn xem chi tiết về thể lệ, cách thức tham dự cuộc thi TẠI ĐÂY.

anh-man-hinh-2025-09-15-luc-102020.png
Linh Lê
Ảnh: Dương Triều
#Hà Nội #Unlock The IELTS 2025 #THPT Lê Lợi #thi hùng biện tiếng Anh #cuộc thi tiếng Anh #học sinh THPT #sân chơi học thuật

Cùng chuyên mục