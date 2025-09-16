Hà Nội: Teen THPT Lê Lợi hào hứng tham gia vòng Sơ loại cuộc thi Unlock The IELTS 2025

HHTO - Sáng nay (16/9), Trường THPT CLC Lê Lợi (482 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) đã trở thành điểm đến của Vòng sơ loại cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025. Đây là sân chơi học thuật do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức, dành cho học sinh THPT đam mê tiếng Anh tại Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận.

Chương trình mở đầu với phát biểu từ nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh Viên - Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong, Thường trực BTC, cùng cô Nguyễn Diệu Hoa - Nhà đồng sáng lập, Giám đốc Phát triển sản phẩm của LangGo. Đại diện Ban tổ chức cũng đã trao hoa tri ân thầy Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng nhà trường vì sự đồng hành và hỗ trợ.

Vòng thi sơ loại diễn ra ngay sau đó, với hình thức làm bài trên điện thoại. Các thí sinh đã có cơ hội thể hiện kiến thức và khả năng tiếng Anh của mình qua phần thi kéo dài hơn 15 phút. Không khí tại sân trường sôi nổi nhưng cũng đầy tập trung, khi mỗi học sinh đều quyết tâm giành suất bước tiếp vào vòng tài năng.

Theo thể lệ, từ vòng sơ loại này, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất của Trường THPT Lê Lợi để bước vào vòng tiếp theo - vòng tài năng diễn ra trong tháng 10/2025. Tại đây, các thí sinh sẽ thể hiện phần trình diễn sáng tạo bằng tiếng Anh như hát, diễn kịch, hùng biện… Những tiết mục nổi bật không chỉ được chấm điểm bởi Ban giám khảo mà còn được công bố rộng rãi trên mạng xã hội để nhận bình chọn.

Với slogan “Speak with confidence - Shine with pride” (Nói tự tin - Tỏa sáng tự hào), Unlock The IELTS 2025 hướng tới thông điệp khích lệ thế hệ học sinh Việt Nam vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin khẳng định bản thân và hội nhập quốc tế.

Kết thúc buổi thi, BTC gửi lời cảm ơn đến thí sinh, thầy cô và nhà trường đã góp phần tạo nên một vòng sơ loại đầy khí thế. Từ đây, những gương mặt sáng giá của THPT Lê Lợi sẽ tiếp tục hành trình tranh tài, hứa hẹn mang đến nhiều màn thể hiện ấn tượng ở các vòng thi sau.

