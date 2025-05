Hà Nội: Lượng khách tăng kỷ lục tại các bến xe

TPO - Sau một thời gian dài không đạt công suất, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội đã có tăng trưởng “đột biến” về lượng khách. Các bến đã phục vụ được từ 1.000 đến 24.000 khách/ngày, có bến tăng hơn 10 lần so với ngày thường.

Các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội, gồm: Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Gia Lâm vừa có báo cáo kết quả phục vụ hành khách dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5. Dịp này, cùng với huy động lượng lớn xe tăng cường, các bến xe đã ghi nhận sự tăng trưởng kỷ lục về sản lượng hành khách so với nhiều năm qua.

Cụ thể, tại bến xe Nước Ngầm, báo cáo về sản lượng phục vụ từ ngày 28/4 đến 4/5/2025 (dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5) lãnh đạo bến xe cho biết, ngày 28/4 lượng khách ra bến mua vé, lên xe là 12.180 hành khách, so với ngày thường lượng khách này tăng 193%, bến xe đã sử dụng 13 xe tăng cường để giải tỏa hành khách; ngày 29/4 sản lượng khách ra bến là 15.070 hành khách, tăng 239% so với ngày thường, bến xe đã sử dụng 86 xe tăng cường; ngày 4/5 (ngày cuối nghỉ lễ), lượng khách ra bến xe là 2.905, tăng 46% so với ngày thường, bến xe không huy động xe tăng cường.

Tổng cộng trong 7 ngày phục vụ cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 28/4 đến 4/5), bến xe Nước Ngầm đã phục vụ được 53.663 lượt khách, số lượng xe tăng cường được huy động để giải tỏa hành khách là 103 xe.

Tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Cty Cổ phần bến xe Hà Nội (đơn vị chủ quản) cho biết, lượng khách ra bến xe dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng từ 50% đến 645% so với ngày thường.

Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát ngày 29/4, bến xe phục vụ được 16.865 lượt hành khách, tăng 452% so với ngày thường, bến xe đã sử dụng 220 xe tăng cường; ngày 30/4 bến xe phục vụ được 24.068 lượt hành khách, tăng 645% so với ngày thường, bến xe đã sử dụng 189 xe tăng cường; ngày 5/5 (hôm qua) bến xe phục vụ 2.295 lượt khách, tăng 62% so với ngày thường. Tổng cả đợt cao điểm 30/5 - 1/5 bến xe Giáp Bát phục vụ được 61.414 lượt hành khách, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước.

Tại bến xe Mỹ Đình, ngày bến xe phục vụ được số lượng khách cao nhất là ngày 29/4 với 19.823 lượt khách, tăng 378% so với ngày thường, bến xe đã sử dụng 158 xe tăng cường để giải tỏa hành khách.

Tại bến xe Gia Lâm, ngày bến phục vụ được lượng khách cao nhất là ngày 30/4 với 6.172 lượt khách, tăng 1.633% so với ngày thường (tăng hơn 10 lần), bến xe đã sử dụng 15 xe tăng cường.

Tổng hợp lượng khách trong 7 ngày cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm đã phục vụ được hơn 144 nghìn lượt khách, tăng 96% so với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/4 năm ngoái.