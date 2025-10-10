Hà Nội không được quá 5 phó chủ tịch UBND thành phố

TPO - Đối với thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhập, TPHCM được đề xuất có không quá 8 phó chủ tịch UBND. Với thành phố không sáp nhập, Hà Nội dự kiến không quá 5 phó chủ tịch và thành phố Huế không quá 4 phó chủ tịch UBND.

Không tính cấp phó được điều động, luân chuyển

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định khung số lượng Phó Chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND; trình tự, thủ tục phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; trình tự thủ tục điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và giao quyền Chủ tịch UBND các cấp. Bộ Nội vụ là cơ quan xây dựng dự thảo này.

Liên quan đến khung số lượng cấp phó, dự thảo phân thành hai nhóm tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập và không sáp nhập.

Cụ thể, đối với thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhập: TPHCM có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND.

Với thành phố trực thuộc Trung ương hình thành sau hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 7 Phó Chủ tịch UBND.

Còn với thành phố trực thuộc Trung ương hình thành sau hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch UBND.

Dự thảo Nghị định đề xuất thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với các tỉnh hình thành trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 tỉnh mà trong 2 tỉnh này có ít nhất 1 tỉnh đã được phân loại là tỉnh loại I theo phân loại đơn vị hành chính trước khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập hoặc tỉnh hình thành trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 tỉnh thì có không quá 6 Phó Chủ tịch UBND.

Với tỉnh hình thành trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 tỉnh mà cả 2 tỉnh này đã được phân loại là tỉnh loại II hoặc tỉnh loại III theo phân loại đơn vị hành chính trước khi thực hiện hợp nhất sáp nhập thì có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND.

Theo dự thảo Nghị định, trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì người đó nằm ngoài số lượng Phó Chủ tịch UBND quy định.

Tỉnh loại I có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND

Cũng theo dự thảo, đối với tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập năm 2025 thì số lượng cấp phó cũng được chia làm hai nhóm.

Cụ thể, đối với thành phố trực thuộc Trung ương: Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND. Thành phố Huế có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với tỉnh: Số lượng Phó Chủ tịch UBND được xác định theo phân loại đơn vị hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Cụ thể, tỉnh loại I có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND; tỉnh loại II và loại III có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND.

Sau ngày Nghị định này có hiệu lực, nếu đơn vị hành chính được phân loại cao hơn thì số lượng Phó Chủ tịch UBND được áp dụng theo quy định tương ứng đối với loại đơn vị hành chính đó.

“Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Nghị quyết của Quốc hội quy định về số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội”, dự thảo Nghị định nêu rõ.