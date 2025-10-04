Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Khắc phục sự cố đê tả sông Cà Lồ

Thanh Hiếu
TPO - Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 10, đê tả sông Cà Lồ tại K17+700 thuộc địa phận xã Đa Phúc đã xảy ra sự cố sạt trượt mái đê.

Ngày 4/10, UBND xã Đa Phúc (TP. Hà Nội) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 10 trên địa bàn xã đã xảy ra sự cố sạt trượt mái đê tả sông Cà Lồ.

Theo đó, khu vực sạt trượt mái đê thuộc khu vực K17+700 tả Cà Lồ thuộc địa phận thôn Tiên Tảo (xã Đa Phúc).

Cung sạt trượt có chiều dài khoảng 30m, rộng 5,8m, chênh cao đỉnh và chân cung 3,2 m. Cao trình đỉnh cung sạt (+7,5m), chân cung sạt (+4,3m), cao trình mặt đê tại vị trí cung sạt (+10,5m).

Theo UBND xã Đa Phúc, ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã phối hợp với Hạt quản lý đê số 7 và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý sự cố, không để sự cố phát triển thêm.

img-6552-1759503395.jpg
Khu vực xảy ra sự cố đê tả Cà Lồ

Hiện tại, các lực lượng chức năng của xã đã tổ chức trực 24/24h để theo dõi diễn biến của điểm sạt trượt và triển khai phương án bảo vệ đê trong tình huống xảy ra sự cố.

Theo báo cáo của Sở NN&MT Hà Nội, ngoài sự cố đê trên, trong đợt mưa bão vừa qua đã làm sạt lở bờ sông Hồng trên địa bàn phường Thượng Cát (TP. Hà Nội) với chiều dài khoảng 5m, cách khu dân cư khoảng 200m. Hiện UBND phường đã cắm biển cảnh báo người và phương tiện không di chuyển đến khu vực xảy ra sự cố.

Bộ NN&MT cũng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xác định đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm đê điều xung yếu; từ đó xây dựng, phê duyệt và triển khai các phương án bảo vệ.

Liên quan đến cơn bão số 11, Bộ NN&MT đề nghị TP. Hà Nội chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai phương án bảo vệ các tuyến đê xung yếu, trên địa bàn thành phố.

Thanh Hiếu
