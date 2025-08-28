Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội giới thiệu điểm đến đặc biệt mang tên 'Sắc đỏ Ba Đình'

Trần Hoàng
TPO - “Sắc đỏ Ba Đình” được thiết kế như một bản giao hưởng đặc biệt, không chỉ là ngày hội du lịch mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định hình ảnh Hà Nội - điểm đến “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-SDL về tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội 2025 để thu hút, phục vụ du khách khi đến với Thủ đô.

Chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Ba Đình triển khai từ ngày 30/8 đến ngày 2/9/2025, tại không gian tuyến phố đi bộ Trúc Bạch và các điểm di tích phụ cận như Đền Quán Thánh, Đền Thủy Trung Tiên, Đình An Trí, khu ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã.

Phố phường Hà Nội rực đỏ sắc cờ những ngày này

“Sắc đỏ Ba Đình” được thiết kế như một bản giao hưởng đặc biệt, không chỉ là ngày hội du lịch mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định hình ảnh Hà Nội - điểm đến “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h ngày 30/8 tại sân khấu chính trên phố Trúc Bạch, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng phần chiếu phim quảng bá du lịch văn hóa - lịch sử Thủ đô.

Chương trình bao gồm nhiều không gian văn hóa đa dạng: Triển lãm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; không gian trải nghiệm ẩm thực Hà Nội với các món ăn truyền thống tại Ngũ Xã và phố Trúc Bạch; các tiểu cảnh trang trí, trạm tương tác cho du khách viết, vẽ cảm nhận về Độc lập - Tự do và tình yêu Tổ quốc.

Một gian trưng bày Hà Nội xưa

Một gian trưng bày Hà Nội xưa

Đặc biệt, chuỗi hoạt động “Con đường di sản” cho phép du khách dâng hương tại các di tích, trải nghiệm gian hàng văn hóa trên 4 toa tàu điện hai tầng (Toa Phở, Toa Bao cấp, Toa thóc lúa gạo, Toa trà - café).

Bên cạnh đó, còn có các chương trình biểu diễn ca trù tại Đình An Trí, nghệ thuật đường phố, cũng như các “trạm độc lập” như trạm nước uống miễn phí, trạm đổi cờ Tổ quốc.

z6952237322452-91fb488da1afd5899fadf95ef12c30ec.jpg
Không gian tuyến phố đi bộ Trúc Bạch

Với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, lịch sử và sáng tạo, “Sắc đỏ Ba Đình” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Thủ đô, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội trong lòng người dân và du khách.

Trần Hoàng
