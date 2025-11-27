Hà Nội dự kiến chi 1.985 tỉ đồng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

TPO - Theo UBND TP. Hà Nội, số cán bộ, công chức, người lao động thuộc các đối tượng được tăng thêm thu nhập là 23.070 người. Nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm dự kiến là 1.985 tỷ đồng/năm.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Theo đó, kinh phí thực hiện lấy từ nguồn cải cách tiền lương còn dư, nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản. Trong đó, 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo hệ số lương ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng. 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Theo UBND TP. Hà Nội, số cán bộ, công chức, người lao động thuộc các đối tượng trên là 23.070 người. Nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm dự kiến là 1.985 tỷ đồng/năm.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội cũng đã thông qua chủ trương phát triển nền tảng siêu ứng dụng iHanoi phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh trên địa bàn Hà Nội.

Thành phố xác định, iHanoi là nền tảng số thống nhất của thành phố Hà Nội, là cổng dịch vụ số duy nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh. Nền tảng này là hạ tầng số mở, đa kênh, tích hợp, chia sẻ và kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của thành phố và quốc gia.

Nền tảng iHanoi sẽ cung cấp đầy đủ, toàn diện dịch vụ công trực tuyến và tiện ích hành chính công; tiếp nhận, xử lý, phản hồi phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân, doanh nghiệp; tích hợp và cung cấp các tiện ích số, dịch vụ đô thị thông minh trong các lĩnh vực; liên thông, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ, ngành, địa phương khác theo quy định; phát triển hồ sơ số cá nhân hóa, ví điện tử, kho ứng dụng tích hợp (mini app) phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

* Tại kỳ họp 28, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND.

Theo đó, HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố. Cụ thể: Giao Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức thu phí thăm quan đối với di tích đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); đình Kim Ngân (số 42,44 Hàng Bạc) và đình Quan Đế (số 28 Hàng Buồm). Mức thu phí là 20.000 đồng/lượt/khách/điểm. Đối tượng miễn, giảm phí thực hiện theo quy định pháp luật.