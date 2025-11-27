Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội dự kiến chi 1.985 tỉ đồng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo UBND TP. Hà Nội, số cán bộ, công chức, người lao động thuộc các đối tượng được tăng thêm thu nhập là 23.070 người. Nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm dự kiến là 1.985 tỷ đồng/năm.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Theo đó, kinh phí thực hiện lấy từ nguồn cải cách tiền lương còn dư, nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản. Trong đó, 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo hệ số lương ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng. 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Theo UBND TP. Hà Nội, số cán bộ, công chức, người lao động thuộc các đối tượng trên là 23.070 người. Nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm dự kiến là 1.985 tỷ đồng/năm.

cchc-cau-giay.jpg
Theo UBND TP. Hà Nội, số cán bộ, công chức, người lao động được tăng thêm thu nhập là 23.070 người. Nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm dự kiến là 1.985 tỷ đồng/năm.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội cũng đã thông qua chủ trương phát triển nền tảng siêu ứng dụng iHanoi phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh trên địa bàn Hà Nội.

Thành phố xác định, iHanoi là nền tảng số thống nhất của thành phố Hà Nội, là cổng dịch vụ số duy nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh. Nền tảng này là hạ tầng số mở, đa kênh, tích hợp, chia sẻ và kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của thành phố và quốc gia.

Nền tảng iHanoi sẽ cung cấp đầy đủ, toàn diện dịch vụ công trực tuyến và tiện ích hành chính công; tiếp nhận, xử lý, phản hồi phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân, doanh nghiệp; tích hợp và cung cấp các tiện ích số, dịch vụ đô thị thông minh trong các lĩnh vực; liên thông, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ, ngành, địa phương khác theo quy định; phát triển hồ sơ số cá nhân hóa, ví điện tử, kho ứng dụng tích hợp (mini app) phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

* Tại kỳ họp 28, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND.

Theo đó, HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố. Cụ thể: Giao Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức thu phí thăm quan đối với di tích đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); đình Kim Ngân (số 42,44 Hàng Bạc) và đình Quan Đế (số 28 Hàng Buồm). Mức thu phí là 20.000 đồng/lượt/khách/điểm. Đối tượng miễn, giảm phí thực hiện theo quy định pháp luật.

Thanh Hiếu
#Chính sách tăng lương cán bộ công chức #Quy định phí tham quan di tích lịch sử #Ngân sách và cải cách tiền lương #kinh phí chi thu nhập tăng thêm #được tăng thêm thu nhập #nguồn cải cách tiền lương còn dư

Xem thêm

Cùng chuyên mục