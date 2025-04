Hà Nội công bố đường dây nóng về trật tự giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

TPO - Để kịp thời tiếp nhận các thông tin về ùn tắc, trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội vừa công bố số đường dây nóng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo đó, ba số điện thoại tiếp nhận các thông tin được giao cho ba đơn vị đảm bảo công tác trật tự, điều tiết, phân luồng, tổ chức giao thông, gồm: Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố), số điện thoại đường dây nóng là 024.628.60555; Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) – số điện thoại là 024.394.24451 (phản ánh thông tin về vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông...); Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở Xây dựng, số điện thoại là 1900.969.672 (phản ánh các thông tin sự cố về hạ tầng giao thông, đèn tín hiệu giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông...).

Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phương án phân luồng tổ chức giao thông, giúp người dân di chuyển thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc.

Không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia; chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh của người chỉ huy, điều khiển giao thông và hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường bộ; không phóng nhanh, vượt ẩu; điều khiển phương tiện đi đúng làn đường, phần đường quy định và tuân thủ đúng tốc độ quy định.