Hà Nội: Công an huyện Đông Anh tiếp nhận 20 ô tô chuyên dụng phân bổ về xã

TPO - Công an TP Hà Nội trang cấp 20 ô tô nhãn hiệu Suzuki Carry cho Công an huyện Đông Anh để phân bổ về các xã phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 3/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã bàn giao 20 ô tô tải chuyên dụng cho Công an huyện Đông Anh để phân bổ về các xã.

Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay, điều kiện công tác của lực lượng công an xã, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã được trang cấp tương đối đầy đủ về xe mô tô, nhưng nhiều đơn vị còn thiếu xe ô tô, ảnh hưởng nhất định đến nhiệm vụ, công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của các đơn vị chức năng, đến nay, Bộ Công an có quyết định đưa vào biên chế tài sản Công an TP Hà Nội 20 ô tô do Ngân hàng TM Cổ phần Công thương Việt Nam trao tặng.

"Công an TP Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước tháo gỡ khó khăn, báo cáo Bộ Công an tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tài trợ cho lực lượng công an xã” - Đại tá Phạm Thanh Hùng chia sẻ.

Theo vị lãnh đạo Công an TP Hà Nội, sau khi tiếp nhận, Công an huyện Đông Anh phải có kế hoạch bảo quản, sử dụng phương tiện đúng quy định, sử dụng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương”.

Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Đông Anh khẳng định sau khi tiếp nhận các phương tiện mới được Công an TP Hà Nội trang cấp, đơn vị sẽ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự địa bàn, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân.

Trước đó, Ngân hàng Thương Mại cổ phần Công thương Việt Nam cũng đã tài trợ 20 ô tô tải hiệu Suzuki cho Công an TP Hà Nội để bàn giao cho hai đơn vị Công an huyện Mê Linh và Sóc Sơn, mỗi đơn vị 10 xe phục công tác đảm bảo an ninh trật tự.