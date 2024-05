Xế hộp BMW bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa ở Hà Nội

Chiếc ô tô nhãn hiệu BMW đang dừng đỗ tại đường Ngô Thị Sỹ, phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Chiều 2/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vụ hỏa hoạn kể trên xảy ra vào khoảng hơn 11h cùng ngày tại đường Ngô Thị Sỹ, phường Vạn Phúc.

Vào thời gian trên, cảnh sát nhận được tin báo từ công an phường về việc, có chiếc ô tô nhãn hiệu BMW mang BKS 30L-590.xx đang đỗ trên đường Ngô Thị Sỹ bất ngờ bốc cháy.

Sau đó, đám cháy nhanh chóng thiêu rụi chiếc BMW và ảnh hưởng đến 2 ô tô đỗ trước và sau. Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ cháy, chiếc xe rú còi inh ỏi, 5 phút sau thì bốc cháy.

"Chiếc ô tô bị cháy đã dừng đỗ trên đường Ngô Thị Sỹ cách đây 2-3 ngày. Hiện công an chưa xác định được chủ phương tiện bị cháy. Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Hà Đông thụ lý điều tra, làm rõ vụ cháy", vị chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hà Đông thông tin.

