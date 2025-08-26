Hà Nội có nơi mưa gần 300mm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nguyễn Hoài
TPO - Hệ thống đo mưa chuyên dụng Vrain ghi nhận, Hà Nội mưa diện rộng lớn nhất từ đầu mùa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5. Lượng mưa từ tối qua đến sáng nay phổ biến từ 150-250mm, có nơi gần 300mm, gây ngập úng sâu nhiều tuyến phố.

Vào 7h sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã di chuyển vào sâu trong vào đất liền Trung Lào và tan dần trong ngày hôm nay.

Dù bão đã tan nhưng hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa rất lớn bao trùm toàn bộ miền Bắc và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh.

Hà Nội nằm xa tâm bão nhưng do vùng mây bão quá rộng nên từ chiều tối qua đến sáng nay đã hứng chịu mưa liên tục. Theo số liệu của ứng dụng Vrain, lượng mưa tính từ 19h tối 25/8 đến 9h sáng nay tại Hà Nội là rất lớn, trên diện bao trùm.

mua-ha-noi-2.jpg
Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong sáng nay.

Khu vực ghi nhận mưa lớn nhất là xã Thạch Thất với lượng mưa 288mm, xã An Khánh cũng mưa trên 235mm. Các khu vực thuộc các huyện cũ của Hà Nội là Hoài Đức, Thanh Trì, Thường Tín, Quốc Oai, Đan Phượng, Chương Mỹ, mưa phổ biến từ 150-200mm. Các khu vực khác của Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm.

Cùng với Hà Nội, nhiều địa phương khác cũng hứng chịu lượng mưa rất lớn như Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm.

Dự báo trong ngày và đêm nay (26/8), hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa cho miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong đó, từ sáng 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60–120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ trong ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 100mm.

Trong ngày 26/8, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20–50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Nguyễn Hoài
