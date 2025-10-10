Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội chính thức nhận hồ sơ mua nhà xã hội, giá từ gần 600 triệu

TPO - Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội (NƠXH) tại ô đất CT3 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội) với tên thương mại Thăng Long Green City chính thức nhận hồ sơ từ 10/11 với giá bán dự kiến 18,4 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT và phí bảo trì).

Dự án NƠXH Thăng Long Green City do Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư chính thức nhận hồ sơ, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/11 đến hết ngày 19/12.

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký tại trung tâm văn hóa – thông tin thể thao của xã Thiên Lộc.

Tại ô đất CT3 chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C. Mỗi tòa cao 12 tầng và 1 tum với tổng 1.104 căn hộ, gồm: 589 căn NƠXH để bán; 212 căn NƠXH cho thuê: 128 căn NƠXH thuê mua; 175 căn hộ thương mại.

Dự án NƠXH Thăng Long Green City (khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) chính thức nhận hồ sơ từ 10/11 với giá bán dự kiến 18,4 triệu đồng/m2. Ảnh: Thanh Hiếu.

Theo đó, giá bán căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tại dự án này tạm tính là 18.4 đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91.700 đồng/m2/tháng; giá thuê mua căn hộ NƠXH tạm tính là: 312.860 đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nêu trên chỉ là tạm tính. Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Hồi đầu tháng 10, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua NƠXH Thượng Thanh tại phường Bồ Đề.

Theo đó, dự án NƠXH Thượng Thanh gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31m2 đến 69.9m2.

Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam thực hiện.

Giá bán trung bình: 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Đây là dự án NƠXH tại Hà Nội có giá bán cao nhất từ trước đến nay.

Giá thuê mua trung bình 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua: Từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (không bao gồm các ngày chủ nhật).

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ: Công trình CT1 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 24/11/2025; công trình CT2, CT3 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 26/1/2026.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh mới đây bày tỏ lo ngại khi giá NƠXH tại Hà Nội đang ở mức cao kỷ lục, không phù hợp với mục tiêu hỗ trợ người thu nhập thấp. “Giá cao có thể do năng lực chủ đầu tư yếu, kéo dài tiến độ khiến chi phí tăng, hoặc có hiện tượng lợi dụng chính sách để thổi giá. Cần kiểm soát chặt, tránh để người dân khó tiếp cận,” Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nói. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội sớm lập tổ công tác thanh tra, kiểm tra thực tế tại các dự án, đồng thời phối hợp thường xuyên với Bộ và Sở Xây dựng để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025.

Ninh Phan
