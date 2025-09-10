Giữ vững thương hiệu Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

TP - Nhiều năm qua, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng luôn được đánh giá cao bởi chất lượng thi công, tiến độ công trình. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn đơn vị phải luôn giữ vững thương hiệu Tổng Công ty 319.

Dự án vượt tiến độ 6 tháng

Một ngày cuối tháng 8/2025, dù trời nắng nóng gay gắt nhưng trên công trường dự án án Nhà ở xã hội Uy Nỗ (xã Đông Anh, Hà Nội) hàng trăm công nhân vẫn đang hối hả làm việc. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng (Tổng Công ty 319) làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum với tổng số 466 căn hộ, dự kiến sẽ bàn giao vào quý 4/2026.

Chủ tịch và Ban Giám đốc Tổng Công ty 319 kiểm tra tiến độ thi công dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ

Có mặt trên công trường, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (Tổng Công ty 319) cho biết: Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, hàng ngày lãnh đạo Ban Quản lý dự án đều có mặt tại công trường để kiểm tra, giám sát, động viên công nhân và nhà thầu thi công.

Đại tá Nguyễn Minh Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 319 nghe giới thiệu sản phẩm cho các dự án của đơn vị

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, thực hiện Đề án của Chính phủ về việc xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp giai đoạn 2025 - 2030, Tổng Công ty 319 là đơn vị tiên phong trong Bộ Quốc phòng thực hiện xây dựng nhà ở xã hội tại xã Đông Anh. Hiện tại, công trình đã thi công đến tầng 7, dự kiến cất nóc vào ngày 30/9/2025, chủ đầu tư đang xây dựng phương án tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Uy Nỗ trình Ban Giám đốc Tổng Công ty phê duyệt. “Với tiến độ như hiện nay, công trình dự kiến sẽ vượt tiến độ 6 tháng”, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Thiết kế 3D một dự án do Tổng Công ty 319 triển khai

Bên ngoài công trường có một số người dân đang đến tham quan dự án. Chị Nguyễn Thị Linh (quê tỉnh Cao Bằng) cho biết, hiện vợ chồng đang tạm trú và làm việc tại xã Đông Anh. Gia đình chị muốn mua căn hộ nhỏ để an cư và nhà ở xã hội là lựa chọn phù hợp. Chị tìm hiểu, được biết trên địa bàn Hà Nội cũng có một số dự án nhà ở xã hội chuẩn bị mở bán. “Tôi thấy tiến độ dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ rất nhanh. Bên cạnh đó, tôi rất tin tưởng chủ đầu tư là Tổng Công ty 319 nên sẽ làm hồ sơ đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án này”, chị Linh chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng kiểm tra tiến độ Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ

Với giá bán 20,6 triệu đồng/m2 (chưa tính phí bảo trì 2%), nhà ở xã hội Uy Nỗ là dự án có giá thấp nhất Hà Nội hiện nay. Theo Thượng tá Dũng, để giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình, Tổng Công ty 319 tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công; lựa chọn các nhà cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị lớn, uy tín, có thương hiệu, năng lực để ký hợp đồng trực tiếp, không qua khâu trung gian. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Quản lý dự án thường xuyên xuống công trường kiểm tra, giám sát thi công”, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Đối với các dự án nói chung, dự án nhà ở nói riêng thì GPMB là vấn đề chính ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, với Tổng Công ty 319, hầu hết các dự án được triển khai đúng và vượt tiến độ. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, khi triển khai dự án, lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Quản lý dự án thường xuyên nắm bắt diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng để có hướng xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng đồng hành, hỗ trợ cùng chủ đầu tư để triển khai các dự án. Ví như, các sở ngành đều cử cán bộ phụ trách làm đầu mối để xử lý các vấn đề liên quan đến giấy tờ, thủ tục hành chính; Ngân hàng, các tổ chức tín dụng của thành phố cũng hỗ trợ chủ đầu tư về tài chính… góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ngoài các dự án về nhà, Tổng Công ty 319 còn triển khai hàng trăm dự án đầu tư, xây dựng trên cả nước. Mới đây, ngày 20/8, Tổng Công ty 319 đã khởi công Dự án Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.733 tỷ đồng, do Xí nghiệp 319.9 (đơn vị thành viên Tổng Công ty 319) là nhà thầu chính liên danh cùng 8 nhà thầu phụ trách thi công.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Tổng Công ty 319) phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình (chủ đầu tư) tổ chức Lễ khởi công Gói thầu XL-TB-2025: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình (thuộc dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại Học Y Dược Thái Bình, giai đoạn 3) với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng.

Giữ vững thương hiệu Tổng Công ty 319

Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty 319 cho biết, tiền thân Tổng Công ty 319 là Sư đoàn 319/Quân khu 3, thành lập ngày 7/3/1979. Sau nhiều lần sắp xếp, đổi mới Tổng Công ty 319 được thành lập theo Quyết định số 3037/QĐ-BQP ngày 23/8/2011 và hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con. Hiện nay, Tổng Công ty 319 có 14 Phòng, Ban; 1 Công ty TNHH MTV, 7 Công ty cổ phần Tổng Công ty chi phối 51% vốn điều lệ, 9 Xí nghiệp, chi nhánh, 3 công ty liên kết.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng” - Đơn vị “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới, các thế hệ lãnh đạo Tổng Công ty 319 đã năng động sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng Công ty 319 đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm và khởi công một số công trình mới, như: Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi; cao tốc Bến Lức - Long Thành; Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Trường Đại học GTVT; Bệnh viện Đa khoa Cà Mau… giá trị sản xuất của Tổng Công ty đạt gần 5.000 tỷ đồng (đạt 68% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ), thu nhập bình quân đạt 15,3 triệu đồng/người/tháng.

Theo báo cáo của Đảng bộ Tổng Công ty 319, trong nhiệm kỳ 2020- 2025 Tổng Công ty đã thi công 728 công trình, dự án. Trong đó đã tham gia thi công 5 công trình trọng điểm quốc gia. Giá trị doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng, vượt 210% chỉ tiêu đã xác định; dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên 46.000 ha, đạt giá trị sản lượng hơn 2.000 tỷ đồng... tạo việc làm và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho trên 6.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Minh Khiêm, ngoài phát triển kinh tế, Tổng Công ty 319 còn tích cực tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xóa đói, giảm nghèo”. Trung bình mỗi năm Tổng Công ty xây tặng từ 5 - 10 căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” cho các đối tượng chính sách và cán bộ các đơn vị quân đội có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, xử lý dứt điểm tồn đọng tài chính, kiện toàn nhân sự; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó, tạo đà cho sản xuất, kinh doanh những năm tiếp theo.

Tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty 319 được tổ chức ngày 18-19/8, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những kết quả mà Tổng Công ty 319 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong đó phải giữ vững thương hiệu Tổng Công ty 319.