Giới trẻ xếp hàng dài check-in nhận vé đêm nhạc 'Chạm Việt Nam'

TPO - Sáng 16/10, tại trụ sở báo Tiền Phong, khu vực check-in nhận vé đêm nhạc “Chạm Việt Nam” trở thành điểm hẹn sôi động của hàng trăm bạn trẻ Thủ đô. Ngay từ sớm, nhiều sinh viên đã có mặt để xếp hàng, mong sở hữu tấm vé tham dự đêm nhạc diễn ra vào tối Chủ nhật (19/10) tới đây trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025.

Trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, đêm nhạc "Chạm Việt Nam" có sự tham gia của dàn nghệ sĩ biểu diễn được lòng giới trẻ với những cái tên quen thuộc là các “anh trai”, rapper đình đám. "Chạm Việt Nam" sẽ diễn ra từ 18 giờ ngày 19/10/2025 tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.

Xếp hàng từ 7h sáng, bạn Lê Thị Yên - sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Đông Đô, mong chờ đến với đêm nhạc "Chạm Việt Nam" để gặp rapper Đen - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. Yên ngưỡng mộ Đen bởi anh đi lên từ hai bàn tay trắng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ bởi phong cách âm nhạc bình dị, gần gũi.

Trong thời gian chờ mua vé, Yên chia sẻ niềm vui khi bất ngờ được Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Minh Toản tặng ấn phẩm Hoa Học Trò. Yên chia sẻ, bản thân em khá bất ngờ và vui mừng khi nhận được món quà đặc biệt này. Nữ sinh Trường Đại học Đông Đô cũng là người đã sưu tầm ấn phẩm Hoa Học Trò nhiều năm nay vì thích theo dõi nội dung gần gũi, phản ánh xu hướng và đời sống của giới trẻ.

Yên cho rằng, giữa nhịp sống hiện đại, khi mọi thông tin chỉ cách một cú chạm màn hình, cô vẫn chọn lưu giữ những ấn phẩm Hoa Học Trò như cách gìn giữ một phần ký ức tuổi trẻ.

Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Minh Toản tặng ấn phẩm Hoa Học Trò cho nữ sinh Lê Thị Yên - sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Đông Đô.

Háo hức nhận tấm vé trên tay, bạn Lưu Thùy Trang - sinh viên ngành Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: “Em là fan của nhiều ca sĩ trong chương trình này nên em rất mong chờ. Em thấy đây là một ngày hội ý nghĩa, vừa lan tỏa tinh thần thanh toán không tiền mặt, vừa là sự kiện văn hóa - giải trí hấp dẫn dành cho giới trẻ”.

Theo Trang, cái tên “Chạm Việt Nam” không chỉ mang ý nghĩa công nghệ - chạm thẻ để thanh toán ở mọi nơi mà còn thể hiện tinh thần gắn kết và niềm tự hào dân tộc.

“Em thấy đêm nhạc với chủ đề 'Chạm Việt Nam' mang hơi hướng yêu nước, thể hiện tinh thần người Việt rất rõ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng từng nhấn mạnh 'văn hóa soi đường cho quốc dân đi' trong một concert mới đây, và em cho rằng đây là một thông điệp cần lan tỏa rộng rãi đến giới trẻ qua những sự kiện đặc biệt như thế này", Trang chia sẻ.

Bạn trẻ hào hứng khoe khoảnh khắc "săn vé" thành công.

﻿ ﻿ Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm bạn trẻ xếp hàng, check-in nhận vé xem đêm nhạc "Chạm Việt Nam".

Gia đình chị Võ Thị Như Quỳnh cũng xếp hàng sớm để mua nhiều vé tặng người thân, bạn bè cùng thưởng thức đêm nhạc.

Đại diện Ban tổ chức trao vé cho đại diện fan của rapper Đen.

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc sôi động, hiện đại, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người trẻ Việt Nam.