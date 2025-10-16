Giới trẻ xếp hàng dài check-in nhận vé đêm nhạc 'Chạm Việt Nam'

Trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, đêm nhạc "Chạm Việt Nam" có sự tham gia của dàn nghệ sĩ biểu diễn được lòng giới trẻ với những cái tên quen thuộc là các “anh trai”, rapper đình đám. "Chạm Việt Nam" sẽ diễn ra từ 18 giờ ngày 19/10/2025 tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.
Xếp hàng từ 7h sáng, bạn Lê Thị Yên - sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Đông Đô, mong chờ đến với đêm nhạc "Chạm Việt Nam" để gặp rapper Đen - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. Yên ngưỡng mộ Đen bởi anh đi lên từ hai bàn tay trắng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ bởi phong cách âm nhạc bình dị, gần gũi.
Trong thời gian chờ mua vé, Yên chia sẻ niềm vui khi bất ngờ được Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Minh Toản tặng ấn phẩm Hoa Học Trò. Yên chia sẻ, bản thân em khá bất ngờ và vui mừng khi nhận được món quà đặc biệt này. Nữ sinh Trường Đại học Đông Đô cũng là người đã sưu tầm ấn phẩm Hoa Học Trò nhiều năm nay vì thích theo dõi nội dung gần gũi, phản ánh xu hướng và đời sống của giới trẻ.
Yên cho rằng, giữa nhịp sống hiện đại, khi mọi thông tin chỉ cách một cú chạm màn hình, cô vẫn chọn lưu giữ những ấn phẩm Hoa Học Trò như cách gìn giữ một phần ký ức tuổi trẻ.
Háo hức nhận tấm vé trên tay, bạn Lưu Thùy Trang - sinh viên ngành Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: “Em là fan của nhiều ca sĩ trong chương trình này nên em rất mong chờ. Em thấy đây là một ngày hội ý nghĩa, vừa lan tỏa tinh thần thanh toán không tiền mặt, vừa là sự kiện văn hóa - giải trí hấp dẫn dành cho giới trẻ”.
Theo Trang, cái tên “Chạm Việt Nam” không chỉ mang ý nghĩa công nghệ - chạm thẻ để thanh toán ở mọi nơi mà còn thể hiện tinh thần gắn kết và niềm tự hào dân tộc.
“Em thấy đêm nhạc với chủ đề 'Chạm Việt Nam' mang hơi hướng yêu nước, thể hiện tinh thần người Việt rất rõ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng từng nhấn mạnh 'văn hóa soi đường cho quốc dân đi' trong một concert mới đây, và em cho rằng đây là một thông điệp cần lan tỏa rộng rãi đến giới trẻ qua những sự kiện đặc biệt như thế này", Trang chia sẻ.
Ngày thẻ Việt Nam năm nay với chủ đề “Một chạm - vạn niềm tin”, chương trình hy vọng sẽ kết nối triệu trái tim hòa mình cũng ngày hội của công nghệ và khát vọng đồng hành cùng cộng đồng, dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đây cũng chính là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực để đưa tinh thần Nghị quyết số 57 vào cuộc sống bằng việc thúc đẩy thói quen thanh toán số, lan tỏa niềm tin xã hội và tạo nền tảng cho những đột phá công nghệ - tài chính trong tương lai.