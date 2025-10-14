Cận cảnh nơi sẽ diễn ra ngày hội 'Một chạm - Vạn niềm tin'

Từ sáng kiến của báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngày thẻ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng nổ toàn cầu, mở lối cho thói quen giao dịch không dùng tiền mặt. Qua từng năm, Ngày thẻ Việt Nam góp phần lan tỏa và truyền thông về các chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành tài chính - ngân hàng, trong đó có nhiệm vụ chuyển đổi số trong thanh toán.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025: Hội thảo chuyên đề: “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”; Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền”; Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin” (từ ngày 18-19/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội); Concert “Chạm Việt Nam”; Chiến dịch Mega Sale 2025…