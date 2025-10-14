Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Cận cảnh nơi sẽ diễn ra ngày hội 'Một chạm - Vạn niềm tin'

Hoàng Mạnh Thắng
Châu Linh Châu Linh

TPO - Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin” sẽ diễn ra từ ngày 18 - 19/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại khuôn viên sân vận động rộng lớn, sự kiện đang được thiết kế với quy mô hoành tráng, mang lại không gian mở, hiện đại và chuyên nghiệp.

z7114998542849-98839e183113694fa65d525ed5900153.jpg﻿
z7114998535458-c4ee1d1d93d8fc8398fc8cd6d0c14a48.jpg﻿
z7114998544096-6d3b2d447c10c5e21a95f2ed9595c886.jpg
Tổng thể khu vực được chia thành nhiều phân khu chức năng rõ ràng, như: Khu vực check-in nhận quà, khu vực các gian hàng, khu vực sân khấu... đảm bảo vừa phục vụ công tác tổ chức chuyên nghiệp, vừa tạo trải nghiệm thuận tiện cho khách tham quan.
z7114998555866-a8685fa217b53410b99df574a7d148c4.jpg
z7114998558792-35abcc34a05d058aaeb4ab920545b11e.jpg
Trong khuôn viên, Ban tổ chức bố trí đầy đủ các khu vực y tế, PCCC... tại đầu sân, cùng hệ thống nguồn điện, kỹ thuật ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động diễn ra liên tục suốt thời gian sự kiện.
z7114998546263-86e16e2f0bb909dc5f9c98ee06edbd89.jpg
z7114998549050-4569a6ed9943b627137a9b13f0f6973b.jpg
z7114998564543-9783c417910a14941e9fd879c11721f2.jpg
Điểm nhấn của chương trình là hệ thống gian hàng được bố trí dọc theo mặt sân, quy tụ hàng loạt thương hiệu lớn trong lĩnh vực tài chính, như: Vietcombank, BIDV, MB, Agribank, Mastercard, Napas, VietinBank, HDBank... Các gian hàng được chia theo quy mô từ 4×3m đến 12×3m, với cách sắp xếp khoa học, tạo không gian trưng bày đa dạng, sáng tạo để thu hút giới trẻ trải nghiệm.
z7114998567105-14f2fcb90628ab66450484e63a33968b.jpg
z7114998570218-d1fe0c66529441a3eeeab84fe6ada550.jpg
z7114998570123-21e2e7960667a654d807fbb17acfd75c.jpg
Không gian sự kiện không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là sân chơi công nghệ và tài chính số. Các ngân hàng và tổ chức thanh toán mang đến những trải nghiệm trực tiếp như thanh toán không tiền mặt, nhận quà qua QR code, mini game công nghệ... giúp khách tham quan vừa được giải trí vừa tiếp cận các giải pháp tài chính hiện đại.
565254125-24925344197084730-8364639966010577115-n.jpg
Sân khấu chính sẽ được thiết kế với kích thước 15m × 24m, hướng về khu khán đài trung tâm. Đây là nơi tổ chức lễ khai mạc, đêm Sóng Festival quy tụ các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như rapper Đen, Ngô Lan Hương, Hà Myo...

Từ sáng kiến của báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngày thẻ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng nổ toàn cầu, mở lối cho thói quen giao dịch không dùng tiền mặt. Qua từng năm, Ngày thẻ Việt Nam góp phần lan tỏa và truyền thông về các chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành tài chính - ngân hàng, trong đó có nhiệm vụ chuyển đổi số trong thanh toán.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025: Hội thảo chuyên đề: “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”; Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền”; Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin” (từ ngày 18-19/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội); Concert “Chạm Việt Nam”; Chiến dịch Mega Sale 2025…

Hoàng Mạnh Thắng
Châu Linh Châu Linh
#Sóng Festival #Ngày hội Một chạm Vạn niềm tin #Hà Nội #tài chính số #công nghệ #đại học Bách khoa #Ngày thẻ Việt Nam

