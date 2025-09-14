Gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình Lăng của Người mãi trường tồn cùng dân tộc

TPO - Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó, để thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình Lăng của Người mãi mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh (BTL) Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, với sự tham dự của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động đã và đang công tác tại đơn vị qua các thời kỳ.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 14/9.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết trải qua 56 năm giữ gìn thi hài Bác, 50 năm quản lý vận hành công trình Lăng và đón tiếp đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của đơn vị đã vượt qua biết bao khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

Năm 2019, tại Hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Hội đồng Khoa học, Y tế cấp nhà nước kết luận: Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây.

Cùng với đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử được duy tu, tôn tạo ngày càng khang trang, sạch đẹp; đón tiếp tận tình chu đáo đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, thể hiện tình cảm sâu nặng, đời đời biết ơn công lao trời, biển của Người đối với dân, với nước.

Chương trình văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị là quá trình phấn đấu kiên trì, bền bỉ, vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Cùng với nhiệm vụ y tế, đơn vị đã chú trọng vươn lên từng bước làm chủ hoàn toàn hệ thống thiết bị kỹ thuật của công trình Lăng và các công trình có liên quan.

Được sự đầu tư của Nhà nước, đơn vị đã triển khai lắp đặt các hệ thống quan sát, nghe nhìn, soi chiếu, phân tích hiện đại, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm an ninh khu vực, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, các buổi lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và các sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra trên khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình và các lực lượng liên quan, tổ chức đón tiếp tận tình, chu đáo nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác, tham quan khu vực.

Số lượng người đến viếng Bác ngày càng đông, năm sau cao hơn năm trước và có ngày lên tới trên 3 vạn người nhưng đều được đón tiếp an toàn, tận tình, chu đáo…

Từ ngày mở cửa Lăng đến nay, đơn vị đã đón tiếp hơn 70 triệu lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách nước ngoài; đón tiếp phục vụ hơn 3.500 buổi sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng Bác.

Đặc biệt từ năm 2003 đến nay, đơn vị đã chủ động phối hợp với các địa phương, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức đón tiếp nhiều đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách ở các tỉnh phía Nam, vùng sâu, vùng xa về viếng Bác.

Tại khu Di tích K9 - Đá Chông, trong những năm vừa qua, đơn vị đã đón tiếp hàng trăm nghìn lượt người về tưởng niệm Bác và tham quan khu Di tích, góp phần vào công tác giáo dục tuyên truyền thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿﻿ Nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động đã và đang công tác tại BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ tham dự chương trình.



Với những thành tích đã đạt được trong 50 năm qua, BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Mới đây, ngày 15/8/2025, BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (29/8/1975 - 29/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Bày tỏ sự biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã không quản khó khăn, gian khổ xây đắp lên truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo” của Bộ đội Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu khẳng định, toàn đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó, để thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình Lăng của Người mãi mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu về dự chương trình.