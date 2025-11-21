Gieo ánh sáng tri thức trong đêm

TPO - Giữa nhịp sống hối hả, những lớp học phổ cập ban đêm của trường THCS Châu Thành và Phước Thắng ở TP.HCM vẫn âm thầm sáng đèn, gieo ánh sáng tri thức trong đêm cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Lớp học đêm của những đứa trẻ đặc biệt

Gần 30 năm qua, đêm đêm Trường THCS Phước Thắng ở phường Phước Thắng vẫn sáng đèn để duy trì lớp phổ cập ban đêm cho các em không có điều kiện đến trường.

Sau thời gian dạy ban ngày ở trường, từ 18 giờ 30 phút, các giáo viên Trường THCS Phước Thắng tiếp tục đứng lớp phổ cập. Đó là một lớp học đặc biệt, bởi học sinh ở những lứa tuổi khác nhau. Ban ngày, nhiều em còn đi làm để phụ giúp gia đình. Thời gian học tập của các em chỉ gói gọn trong 5 tiết ở lớp học buổi tối.

Thầy Trần Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng đứng lớp phổ cập tại trường.

18 giờ, bước vào khuôn viên trường, hỏi thăm lớp học phổ cập ban đêm, một cô giáo trẻ trong tà áo dài đỏ niềm nở đón tiếp. Cô giới thiệu tên là Bùi Thị Phương Nhung (22 tuổi) - giáo viên bộ môn Khoa học Tự nhiên của Trường THCS Phước Thắng. Cô Nhung kể, vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM, cô trở thành giáo viên của trường, còn được phân công dạy lớp học phổ cập ban đêm. Nhà cô ở xã Long Hải, cách trường 30km nên sau đứng lớp buổi tối, có đêm đến 10 giờ 30 cô mới về nhà

Chia sẻ về động lực vượt qua trở ngại này, cô Nhung nói rằng đó chính nhờ lòng yêu nghề đã giúp cô vượt qua những khó khăn của bản thân để đồng hành cùng các em.

Cô giáo trẻ Bùi Thị Phương Nhung dạy bộ môn Khoa học Tự nhiên lớp phổ cập ban đêm của Trường THCS Phước Thắng

Cô giáo trẻ chia sẻ, các em hầu hết là trẻ tạm trú đã nghỉ học ngang, mỗi em mỗi hoàn cảnh nhưng đều nỗ lực để đến trường. Các giáo viên nơi đây đều nhẫn nại, mềm mỏng, cố gắng tìm cách dạy dễ hiểu để các em dễ tiếp thu, tạo hứng thú trong việc học.

Trước giờ học, em Nguyễn Thị Chúc Đoan (14 tuổi, tạm trú tại phường Phước Thắng, TP.HCM) là học sinh nữ duy nhất của lớp 7 phổ cập nơi đây, tâm sự: “Hai năm trước em nghỉ học chính khóa Trường THCS Phước Thắng khi đang học gần hết năm học lớp 7. Sau khi nghỉ học, em vừa đi phụ bán vé số ở đại lý vừa đi học làm nail. Tuy nhiên, em vẫn mong muốn được học xong chương trình để thi vào chuyên ngành logistic nên quyết tâm đi học lớp phổ cập buổi tối này”.

Còn em Trần Bảo Duy (15 tuổi, tạm trú phường Phước Thắng, TP.HCM) kể, bố mẹ làm công nhân nên hoàn cảnh gia đình khó khăn. "Ban ngày, em đi bán ở quán cà phê để phụ bố mẹ trang trải chi tiêu, ban đêm em đi học với mong muốn được vào trường nghề…"- Duy bộc bạch.

Tương tự, lớp phổ cập ban đêm tại Trường THCS Châu Thành (Phường Vũng Tàu) được mở từ năm học 2003- 2024, vào các buổi tối trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, nhằm giúp các em nhập cư tại phường Vũng Tàu có điều kiện đi học.

Hướng đến tương lai tươi sáng

Những lớp học phổ cập ban đêm kể trên còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ cho những học sinh nhập cư hay có hoàn cảnh khó khăn.

Em Nguyễn Thị Mỹ Tiên (16 tuổi, tạm trú hẻm 878 đường 30/4, phường Phước Thắng) kể, bố mẹ ly dị, em dở dang việc học vì theo mẹ từ tỉnh Đồng Tháp đến nơi đây thuê trọ, mưu sinh. "Sau khi được chính quyền và thầy cô giáo vận động đến trường để hoàn thành chương trình, em đã đến lớp với ước mong vào trường nghề, giúp mình có tương lai tươi sáng hơn"- Tiên tâm sự.

Lớp học phổ cập ban đêm tại Trường THCS Châu Thành, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Còn Nguyễn Châu Khang (15 tuổi" cho biết cha mẹ làm công nhân khu công nghiệp Đông Xuyên, cuộc sống khốn khó khiến em phải bỏ học giữa chừng vào năm lớp 8. Nghỉ học gần 1 năm, em xin đi học lại tại lớp phổ cập của Trường THCS Phước Thắng.

“Ở lớp, các thầy cô quan tâm và cảm thông với hoàn cảnh của những học sinh như em. Ban đầu, em chỉ định học hết lớp 9 rồi đi xin việc làm. Nhưng nghe em chia sẻ, các thầy cô đã động viên nên cố gắng học tiếp, ít nhất là xong chương trình lớp 12 để xin vào học trường nghề”- Châu Khang chia sẻ.

Nguyễn Quốc Bảo, Trường THCS Châu Thành chia sẻ mục đích đến lớp học nhằm hoàn thành chương trình phổ thông để đi lên những bậc học cao hơn.

Dù phụ cấp ít ỏi, thậm chí cán bộ quản lý không có thù lao nhưng các giáo viên vẫn bám lớp, gieo ánh sáng tri thức đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này

Trao đổi với phóng viên, thầy Trần Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng bày tỏ, lớp học phổ cập ban đêm của Trường THCS Phước Thắng đã duy trì được hơn 30 năm bởi nhiều thế hệ giáo viên yêu nghề, thương những đứa trẻ kém may mắn hơn chúng bạn. Lớp dành cho trẻ không có điều kiện học lớp chính khóa hoặc dang dở việc học.

Theo thầy Trần Mạnh Hùng, ngoài việc bám lớp đồng hành cùng học sinh, nhà trường tích cực vận động các em đến lớp đều đặn để nắm kiến thức, kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ các em về đồ dùng học tập, sách vở, động viên tinh thần để các em yên tâm học tập.