Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại TPHCM: Hướng tới tương lai tươi sáng

TPO - Tối 6/9, chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ đã được tổ chức tại TPHCM nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1995 - 2025).

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND TPHCM phối hợp tổ chức.

Hơn 5.000 người tham dự

Giao lưu văn nghệ tại chương trình: Ảnh: Hữu Huy

Chương trình thu hút khoảng 5.000 người tham dự với với các hoạt động: giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian hai nước; tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực và triển lãm thành tựu quan hệ ngoại giao hai nước.

Sự kiện không chỉ giới thiệu nét văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ, mà còn thể hiện tinh thần hợp tác, hướng tới tương lai. Đây cũng là dịp khẳng định tình hữu nghị nhân dân là nền tảng vững chắc trong quan hệ song phương, đồng thời là động lực để thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc, thực chất.

Ông Đồng Huy Cương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đồng Huy Cương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ sự trân trọng cảm ơn lãnh đạo TPHCM, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các đại biểu, khách mời đã đồng hành, tạo nên một chương trình ý nghĩa.

Theo ông Cương, giao lưu văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân chính là “nền tảng bền vững để nuôi dưỡng sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị” giữa nhân dân hai nước.

Trong nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Hội Việt – Mỹ đã phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, mở rộng hợp tác về văn hóa, giáo dục, kinh tế và thương mại.

Trò chơi dân gian "Ô ăn quan" diễn ra trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Hữu Huy

Hướng đến tương lai tươi sáng hơn

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết: “Điều quan trọng nhất chính là sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước. Chúng ta đã trở nên gắn bó thông qua giáo dục và giao lưu văn hóa - một hành trình tuyệt vời sẽ tiếp tục bởi vì Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều lợi ích, mục tiêu và giá trị chung”.

Đại sứ Hoa Kỳ đánh giá giới trẻ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hợp tác song phương. Ông cho rằng âm nhạc, điện ảnh, văn học, cũng như những hoạt động giao lưu văn hóa – giáo dục là cầu nối giúp thế hệ trẻ xây dựng sự hiểu biết và tình bạn bền vững.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper (bên phải) tham quan các gian hàng và giao lưu tại chương trình. Ảnh: Hữu Huy

Bà Melissa Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, khẳng định: “Ngày hội này là minh chứng cho sức mạnh của quan hệ đối tác giữa hai quốc gia và mối quan hệ ngoại giao nhân dân sôi động giữa người dân Mỹ và Việt Nam”.

Bà Melissa Brown nhấn mạnh trong ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023, mở rộng sang nhiều lĩnh vực từ kinh doanh, giáo dục, y tế đến công nghệ.

“Quan hệ ngoại giao nhân dân chính là trung tâm của mối quan hệ song phương này,” bà nói.

Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM - bà Melissa Brown phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hữu Huy

Bà Melissa Brown cũng cho rằng những sự kiện như lễ hội giao lưu là minh chứng cho việc quan hệ giữa hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ, mà còn là sự gắn kết trực tiếp giữa con người với con người, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.