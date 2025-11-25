Giáo hoàng Leo sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên

TPO - Giáo hoàng Leo sắp thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách người đứng đầu Giáo hội Công giáo, tới Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng, nơi ông dự kiến sẽ đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho khu vực và thúc đẩy đoàn kết giữa các giáo phái vốn chia rẽ lâu nay.

Giáo hoàng Leo. (Ảnh: AP)

Trong chuyến thăm từ ngày 27/11 - 2/12, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên sẽ có bài phát biểu trước các chính phủ hai nước và thăm một số địa điểm văn hóa nhạy cảm.

Cố Giáo hoàng Francis từng dự định thăm cả hai quốc gia này nhưng không thể thực hiện vì vấn đề sức khỏe.

Giáo hoàng Leo sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27 - 30/11, nơi ông có nhiều hoạt động chung với Thượng phụ Bartholomew tại Istanbul.

Hòa bình dự kiến sẽ là chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm của Giáo hoàng tới Li-băng, quốc gia có tỷ lệ người dân theo Kitô giáo cao nhất Trung Đông.

Các nhà lãnh đạo Li-băng, nơi tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn Syria và Palestine, và đang chật vật phục hồi sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế. Li-băng hy vọng chuyến thăm sẽ khiến quốc tế chú ý đến khu vực.

Các sự kiện trong những chuyến công du nước ngoài của giáo hoàng thường thu hút hàng triệu người tham dự.

Cố Giáo hoàng Francis, người đã thực hiện 47 chuyến công du trong 12 năm tại vị, thường thu hút chú ý với những phát biểu bất ngờ trong hành trình. Ông cũng nổi tiếng với những câu trả lời thẳng thắn hiếm thấy trong các cuộc họp báo trên máy bay.

Giáo hoàng Leo phong cách thận trọng hơn và thường bám sát bài viết sẵn. Ông mới thực hiện 1 cuộc phỏng vấn độc quyền trong 6 tháng giữ chức giáo hoàng.

“Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của giáo hoàng là cơ hội để thu hút sự chú ý của thế giới. Điều quan trọng đối với Giáo hoàng Leo là sứ mệnh kết nối với cộng đồng rộng lớn hơn, ở khu vực mà vấn đề chiến tranh và hòa bình, nhu cầu nhân đạo và đối thoại liên tôn giáo đều mang tính sống còn”, John Thavis, cựu phóng viên Vatican từng theo dõi 3 triều giáo hoàng, nhận định.