Giáo dục là tấm vé đưa ta đến những miền đất thật đẹp

SVO - Nguyễn Thị Kiều Quy (2002), cựu sinh viên Sư phạm Tiếng Anh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện sở hữu 4 học bổng quốc tế. Tháng 6/2025, cô nhận học bổng toàn phần Hiệp định Hungary, bậc thạc sĩ, và hiện đang theo học tại Đại học Eötvös Loránd (Hungary). Những trải nghiệm học tập, dạy học và tình nguyện quốc tế đã giúp Kiều Quy hình thành triết lý giáo dục đầy cảm hứng: giáo dục là sự thấu hiểu, lòng nhân ái và là tấm vé mở ra những miền đất đẹp đẽ cho người trẻ.

Giáo dục bắt đầu từ sự thấu hiểu

Nhìn lại quãng thời gian sinh viên, Kiều Quy chia sẻ: “Những năm đầu đại học, mình luôn nghĩ mình chỉ là một sinh viên ‘bình thường’, không quá nổi bật. Nhưng chính cảm giác đó khiến mình hiểu sâu hơn tâm lý người học: rằng mỗi học sinh đều mang theo những lo lắng, những thiếu tự tin mà đôi khi giáo viên không nhìn thấy ngay. Mỗi học sinh là một phiên bản đặc biệt của bản thân, có những điểm mạnh mà chính họ có thể chưa khám phá ra. Khi một người học cảm thấy được nhìn thấy và được công nhận, họ sẽ nỗ lực nhiều hơn rất nhiều.”

Nguyễn Thị Kiều Quy là cựu sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Một trải nghiệm cụ thể đã thay đổi cách nhìn của cô về nghề giáo là thời gian làm gia sư cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em sống với ông bà, thiếu vắng sự quan tâm của bố mẹ và ban đầu hầu như không tập trung học. Thay vì trách mắng, Kiều Quy chọn lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của em. “Em bộc bạch rằng chỉ cần hoàn thành bài tập đúng giờ cũng là một cố gắng lớn vì còn phải phụ giúp ông bà nhiều việc. Lúc đó mình nhận ra rằng giáo dục không bắt đầu từ kiến thức mà từ sự thấu hiểu con người, đặc biệt là những điều mà học sinh đôi khi không thể nói thành lời.”

Kiều Quy cũng nhắc đến người truyền cảm hứng cho cô: “Giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của mình tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã truyền động lực để mình mong muốn trở thành một người thầy trong tương lai. Cô luôn nhìn thấy khả năng của từng học sinh, kể cả những bạn nhút nhát hay thiếu tự tin, và gieo vào mỗi chúng mình niềm tin rằng ai cũng có thể tiến xa nếu dám mơ ước và nỗ lực. Mong một ngày nào đó mình cũng có thể truyền lại cho học trò tương lai một phần cảm hứng đẹp đẽ mà cô đã trao cho mình.”

Giáo dục là lòng nhân ái và sự bao dung

Hành trình chinh phục những cơ hội quốc tế không hề dễ dàng: Kiều Quy từng thất bại 14 lần trước khi được chọn vào các chương trình trao đổi và học bổng thạc sĩ. “Mình có niềm tin rằng, ‘vũ trụ luôn lắng nghe những trái tim ngoan cường’. Nếu bỏ cuộc ở lần thứ 5 hay lần thứ 10, chẳng biết bao giờ mình mới thấy được nỗ lực của mình đưa mình đi xa đến đâu. Nhờ kiên trì, hôm nay mình đang được sống cuộc sống mà mình từng mơ ước: học hết mình, làm hết mình, chơi hết mình và yêu bản thân mình.”

Kiều Quy từng tham gia dạy học cho trẻ em vùng nghèo khó ở quốc gia Nepal.

Một trải nghiệm sâu sắc khác là khi cô dạy học tại Nepal, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng học sinh luôn háo hức mỗi khi bước vào lớp. “Điều đó khiến mình nhận ra nghề giáo không chỉ là mang kiến thức vào lớp mà là truyền năng lượng tích cực. Khi người dạy biết truyền cảm hứng, học sinh sẽ hứng thú học tập trong mọi hoàn cảnh.”

Trải nghiệm dạy học tại Nepal đã đem lại cho cô nhiều chiêm nghiệm về giáo dục thực sự.

Câu chuyện về một thầy hiệu trưởng tại Nepal càng khắc sâu triết lý giáo dục nhân ái trong cô. Thầy giúp một gia đình lao động nghèo có việc làm và miễn học phí cho hai con gái của họ, đồng thời theo dõi sát sao quá trình học tập của các em. “Khoảnh khắc ấy khiến mình hiểu rõ rằng giáo dục thực chất là sự sẻ chia không điều kiện và là sự bao dung dành cho những phận đời kém may mắn. Chỉ một trái tim nhân ái cũng có thể thay đổi tương lai của một đứa trẻ, thậm chí cả một gia đình.”

Giáo dục mở ra những miền đất đẹp đẽ

Học tập tại Hungary mở ra cho Kiều Quy những góc nhìn mới về giáo dục trong môi trường đa văn hóa. “Các thầy cô khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, phản biện và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, đừng sợ mắc lỗi sai. Mình học được rằng giáo dục không chỉ là truyền kiến thức mà còn là tạo ra môi trường để người học tự tin xây dựng tiếng nói của mình.”

Từ hành trình cá nhân, cô tin rằng giáo dục có thể thay đổi tương lai một người trẻ: “Từ một người từng nghĩ ‘mình chẳng có gì nổi bật’, mình đã tìm thấy cơ hội học tập, đóng góp và trưởng thành ở những môi trường mà trước đây mình chỉ nghĩ ‘chắc chỉ có nằm mơ mới thấy’. Giáo dục không mang lại thay đổi tức thì, nhưng nó mở cánh cửa để người trẻ nhìn thấy khả năng mới, lựa chọn mới và một tương lai rộng mở hơn”.

Triết lý giáo dục mà Kiều Quy theo đuổi là: “Giáo dục là sự thấu hiểu và đồng cảm. Đó là chìa khóa mở cửa cho những chân trời mới”.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Kiều Quy nhắn nhủ: “Mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những thầy cô đang lặng lẽ gieo hy vọng mỗi ngày. Dù công việc có vất vả, những ‘mầm xanh’ tích cực mà thầy cô gieo, từ lời động viên nhỏ nhất, ánh mắt tin tưởng hay nụ cười dịu dàng, có thể thay đổi cuộc đời của một học sinh. Chúc thầy cô nhiều sức khỏe, giữ được nhiệt huyết và niềm vui trong quá trình chứng kiến những ‘ngọn đèn nhỏ’ mình đang thắp sáng lớn lên từng ngày”.

Giáo dục, theo Kiều Quy, không chỉ là kiến thức, mà là sự thấu hiểu, lòng nhân ái và cơ hội để mỗi người trẻ bước ra thế giới, khám phá những miền đất đẹp đẽ của chính mình.