Giao Công an mở chuyên án điều tra về sản xuất thuốc, thực phẩm giả

TPO - Công an TPHCM, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh Bình Dương đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức Công an TPHCM theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gắn với địa bàn TPHCM.