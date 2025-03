Giám đốc công ty bị khởi tố vì sản xuất bông tẩy trang giả

TPO - Nguyễn Văn Dưỡng - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu DNT (địa chỉ xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố liên quan đến hành vi sản xuất bông tẩy trang giả.

Ngày 5/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dưỡng (SN 1982, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu DNT về tội sản xuất hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có bị can Phạm Thị Hương (SN 1999, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), chủ điểm tập kết hàng hoá tại KĐT Geleximco (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Cơ quan Quản lý thị trường thành phố kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu DNT (địa chỉ xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) do Nguyễn Văn Dưỡng là Giám đốc và điểm tập kết hàng hoá tại KĐT Geleximco do Phạm Thị Hương làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện tại 2 cơ sở này hàng nghìn sản phẩm là bông tẩy trang nhãn hiệu Lasoiree giả, trị giá hàng giả tương đương hàng thật gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 4/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã khởi tố 1 vụ án, khởi tố 3 bị can về tội sản xuất hàng giả cùng với hành vi sản xuất bông tẩy trang giả.