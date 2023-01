Giám đốc CIA bí mật gặp Tổng thống Ukraine bàn các bước tiếp theo của Nga

Mỹ, phương Tây sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí?

Một quan chức Mỹ và những người quen thuộc với chuyến thăm của Giám đốc CIA William Burns cho biết, chuyến đi của ông diễn ra vào một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến kéo dài 11 tháng. Các lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tấn công lớn gần thành phố Bakhmut phía đông, gây ra nhiều thương vong cho cả hai bên và buộc Ukraine phải cân nhắc các nguồn lực của mình ở đó khi họ chuẩn bị một cuộc phản công lớn ở những nơi khác.

Điều quan trọng nhất đối với Tổng thống Zelensky và các quan chức tình báo cấp cao của ông trong cuộc họp là Ukraine có thể mong đợi sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây sẽ tiếp tục trong bao lâu sau khi đảng Cộng hòa tiếp quản Hạ viện và nhiều cử tri Mỹ giảm sự ủng hộ viện trợ Ukraine. Ông Burns nhấn mạnh tính cấp bách của thời điểm trên chiến trường và thừa nhận rằng đến một lúc nào đó, sự trợ giúp sẽ khó đến hơn.

Tổng thống Zelensky và các trợ lý của ông rời cuộc họp tuần trước với ấn tượng rằng sự hỗ trợ của chính quyền Joe Biden dành cho Kiev vẫn mạnh mẽ và khoản tài trợ khẩn cấp 45 tỷ USD cho Ukraine được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2022 sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 7 hoặc tháng 8. Những người biết về cuộc họp nói rằng, Kiev không chắc chắn lắm về triển vọng Quốc hội thông qua một gói hỗ trợ bổ sung trị giá hàng tỷ đô la khác như đã làm vào mùa xuân năm ngoái.

Trong khi các đảng viên Cộng hòa diều hâu trong Quốc hội tiếp tục ủng hộ việc trang bị vũ khí cho Ukraine, những người bảo thủ khác cho biết họ muốn cắt giảm chi tiêu của Mỹ, đặc biệt là hàng tỷ đô la dành cho chiến sự. Một quan chức Mỹ cho biết: “Giám đốc Burns đã tới Kiev, nơi ông gặp gỡ các đối tác tình báo Ukraine cũng như Tổng thống Zelensky và củng cố sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi dành cho Ukraine trong việc bảo vệ nước này”.

Tầm nhìn xa của Giám đốc CIA

Ông Burns là một nhân vật được kính trọng trong giới thân cận của Tổng thống Zelensky vì lời cảnh báo chính xác của ông vào tháng 1/2022, rằng các lực lượng Nga sẽ tìm cách chiếm Sân bay Antonov của Ukraine trong giai đoạn mở đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt khai màn ngày 24/2/2022.

Thông điệp của Giám đốc CIA, được gửi trực tiếp, dựa trên đánh giá của tình báo Mỹ và được cho là đã giúp Ukraine chuẩn bị bảo vệ sân bay và ngăn Nga chiếm được một vị trí cần thiết để chiếm Kiev.

Quan điểm hoài nghi của ông Burns về sự sẵn sàng đàm phán của Nga cũng khiến ông được các trợ lý của Tổng thống Zelensky quý mến, những người đã nổi giận trước đề xuất Ukraine nên xem xét nói chuyện với người Nga để chấm dứt xung đột.

“Hầu hết các cuộc xung đột đều kết thúc bằng đàm phán, nhưng điều đó đòi hỏi sự nghiêm túc từ phía người Nga trong trường hợp này mà tôi không nghĩ là chúng ta thấy”, ông Burns nói với PBS vào tháng trước. “Ít nhất, chúng tôi không đánh giá rằng người Nga nghiêm túc vào thời điểm này về một cuộc đàm phán thực sự”.

Người phát ngôn của CIA đã từ chối mô tả những gì ông Burns đã chuyển cho Tổng thống Zelensky về kế hoạch quân sự của Nga. Bất kỳ thông tin chi tiết nào mà ông ấy có thể cung cấp sẽ được đánh giá cao ở Kiev.

Hiện tại, các lực lượng Ukraine và Nga đang kẹt trong một cuộc chiến tiêu hao dữ dội ở miền đông Ukraine xung quanh Bakhmut. Thành phố này có tương đối ít giá trị chiến lược nhưng nó có tầm quan trọng mang tính biểu tượng đối với cả hai bên, đặc biệt là Nga, nước đã không chiếm được một thành phố lớn nào của Ukraine kể từ mùa hè năm ngoái.

Các nhà phân tích quân sự dự đoán rằng, sự gia tăng giao tranh trong mùa xuân này có thể quyết định quỹ đạo của cuộc chiến. Mỹ và các nước phương Tây đang gấp rút đưa xe bọc thép, pháo và tên lửa tới Ukraine trong nỗ lực tăng cường hỏa lực cho quân đội nước này, với hy vọng vũ khí, khí tài bổ sung sẽ giúp quân đội của ông Zelensky đột phá các khu vực do Nga kiểm soát như Zaporizhzhia trong một cuộc tấn công dự kiến bắt đầu trong những tháng tới.

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 do Krauss-Maffei phát triển vào những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Xe tăng này lần đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 1979 và thay thế Leopard 1 trước đó với tư cách là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Tây Đức. Nó được trang bị pháo nòng trơn 120 mm do Rheinmetall sản xuất và có động cơ diesel tăng áp kép V-12 do MTU Friedrichshafen sản xuất.