Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Cúp VinFast - Gia Lai: Lê Chúc An trước kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu'

TPO - Nếu đăng quang tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Cúp VinFast - Gia Lai, Lê Chúc An sẽ trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành ba chức vô địch liên tiếp, một cột mốc chưa từng có với golf Việt Nam.

Ở tuổi 17, Lê Chúc An đã trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ golf cả nước. Hai năm liên tiếp đăng quang ở sân chơi danh giá nhất trong nước giúp cô gái trẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên chương mới cho lịch sử Việt Nam.

Nhìn lại giải đấu năm ngoái, người hâm mộ chắc hẳn chưa quên cuộc đua tam mã đầy kịch tính giữa Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân và Ngô Vĩnh Hòa. Suốt bốn ngày thi đấu, cả ba duy trì thế bám đuổi sít sao, khiến diễn biến bảng điểm liên tục thay đổi.

Dù Gia Hân và Vĩnh Hòa thể hiện thi đấu ổn định và bám sát ngôi đầu, nhưng chưa đủ để vượt qua Chúc An đang ở phong độ đỉnh cao ở vòng chung kết. Chung cuộc, cô bảo vệ thành công chức vô địch với tổng điểm +1, hơn Gia Hân 2 gậy và Vĩnh Hòa 3 gậy.

“Đó là một trong những giải đấu đáng nhớ nhất với tôi. Tôi đã học được rất nhiều về cách kiểm soát tâm lý, dù bị bám đuổi và áp lực từ bảng điểm", Lê Chúc An nhớ lại.

Bước vào mùa giải năm nay, Chúc An thừa nhận cô cảm nhận được sức nóng của cuộc đua vô địch, nhưng cách tiếp cận của cô vẫn không thay đổi:

“Bảo vệ danh hiệu là mục tiêu lớn, nhưng tôi không coi đó là áp lực. Bất kỳ giải đấu nào, tôi học cách tận hưởng từng vòng đấu, cố gắng chơi đúng với khả năng của mình và không để tâm quá nhiều đến bảng điểm. Nếu làm tốt, kết quả sẽ tự đến", Chúc An chia sẻ với Tiền Phong.

Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Cúp VinFast - Gia Lai, Chúc An sẽ phải đối đầu với một loạt đối thủ tiềm năng. Trong đó, Nguyễn Viết Gia Hân, người về nhì năm ngoái, được đánh giá là có bước tiến lớn về thể lực và chiến thuật.

“Tôi không nghĩ quá nhiều về kỷ lục. Mục tiêu của tôi vẫn là tập trung từng vòng đấu. Nhưng nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là thành quả cho cả một quá trình dài nỗ lực của tôi", Chúc An khẳng định.

Trước Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My là nữ golfer sở hữu nhiều danh hiệu Quốc gia nhất với ba lần đăng quang (2014, 2015 và 2019). Tuy nhiên, các chiến thắng đó không liên tiếp. Vì vậy, nếu lên ngôi tại Gia Lai năm nay, Chúc An sẽ trở thành golfer đầu tiên 3 lần liên tiếp thống trị giải Vô địch Golf Quốc gia, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.