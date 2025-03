Golfer Việt Nam qua cắt tại giải nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Lê Chúc An là golfer Việt Nam duy nhất qua cắt tại Giải nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương.

Vòng đấu thứ 2 tại Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương (WAAP) 2025, trên sân Hoiana Shores Golf Club đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, nơi ngôi đầu liên tục đổi chủ.

VĐV người Hàn Quốc, Hong Su Min đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích -10 gậy. Xếp ở vị trí thứ hai là hai VĐV Jazy Roberts (người Úc) và Jeneathe Wong (người Malaysia), cả hai đều có khoảng cách 2 gậy so với người dẫn đầu. Sau vòng 2, chỉ có đoàn Hàn Quốc là có đầy đủ các thành viên vượt qua vòng cắt loại.

Về phía đội tuyển Việt Nam, có một đại diện thành công vượt qua cắt loại là Lê Chúc An, với tổng điểm (+1) sau 36 hố đấu. Sau vòng 1 bùng nổ với kết quả 67 gậy (-4), Chúc An gặp nhiều khó khăn ở vòng 2. Cô hoàn thành vòng đấu với 76 gậy (+5) cùng 3 birdie, 4 bogey và 2 double bogey. Lê Chúc An hiện đứng hạng T30 trên bảng xếp hạng.

Nhát cắt của giải được xác định ở mốc +4, qua đó đưa Lê Chúc An trở thành golfer thứ 2 trong lịch sử của Việt Nam bước tiếp tại WAAP.

Trong quá khứ, chỉ có duy nhất một golfer Việt Nam từng qua cắt tại WAAP, đó là Đoàn Xuân Khuê Minh vào năm 2023 tại Singapore khi cô cán đích ở hạng 51 sau 4 ngày đấu.

Trong khi đó, 5 đại diện Việt Nam còn lại phải dừng bước sớm gồm: Nguyễn Viết Gia Hân (+7), Arena Tran (+9), Anna Le (+11), Nguyễn Bảo Châu (+18), và Nguyễn Vũ Hoàng Anh (+19).

WAAP là đấu trường golf nghiệp dư nữ đỉnh cao của châu lục, quy tụ những golfer hàng đầu như số 4 thế giới người Philippines Rianne Malixi hay golfer Hàn Quốc hạng 10 thế giới Soomin Oh, nên mức độ cạnh tranh tại giải là vô cùng khốc liệt.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải Vô địch golf nữ nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương, trên sân đấu Hoiana Shores Golf Club (Quảng Nam), từ ngày 6 đến ngày 9/3.