Chuyện tài không đợi tuổi tại WAAP Championship 2025

TPO - WAAP Championship 2025 diễn ra tại Hoiana Shores Golf Club không chỉ là sân chơi đẳng cấp dành cho các nữ vận động viên tài năng, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng giữa hai thế hệ của làng golf - Janette Gole (56 tuổi, Australia) và Nguyễn Bảo Châu (12 tuổi, Việt Nam).

Trong khi Nadene Gole (56 tuổi), người Australia là gương mặt từng trải với sự nghiệp golf kéo dài hơn bốn thập kỷ, thì Nguyễn Bảo Châu (12 tuổi) của Việt Nam mới chỉ mới bắt đầu hành trình của mình.

Sự hiện diện của Gole (vận động viên lớn tuổi nhất) cùng Bảo Châu (vận động viên trẻ tuổi nhất) trong danh sách 95 vận động viên thi tài ở Hoiana Shores Golf Club do Robert Trent Jones thiết kế, từ ngày 6-9/3, là niềm cảm hứng cho cộng đồng golf trẻ và lão tướng trong khu vực.

Dù không nằm trong nhóm ứng viên tranh đua ngôi vô địch WAAP Championship 2025 với phần thưởng là suất đấu tại ba giải major nữ chuyên nghiệp danh giá, bản thân việc góp mặt của Gole và Bảo Châu đã được xem là thành tựu.

“Tôi rất hào hứng khi góp mặt bên cạnh các vận động viên tuổi trẻ tài cao như thế này. Bản thân tôi chẳng có gì để chứng tỏ nhưng tôi không vì điều đó mà quay lưng với cơ hội này”, Gole chia sẻ trước thềm giải đấu.

Năm ngoái, Gole thi đấu áp đảo trong làng golf nữ lão tướng khi vô địch cả Women’s Senior Amateur do R&A chủ trì và US Senior Women’s Amateur do Hiệp hội golf Mỹ tổ chức. Cô trở thành vận động viên người Australia đầu tiên làm nên chiến tích này. Cũng trong năm ngoái, Gole ghi tên vào top 100 bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR) và chiếm ngôi đầu nhánh nữ lão tướng thế giới.

Trước đó, Gole từng thi đấu chuyên nghiệp ở Australia, Nhật Bản, châu Âu và đăng quang tại Danish Open thuộc Ladies European Tour 1996. Nhưng không lâu sau, cô gác gậy để xây dựng gia đình. Khi hai con đều lên 20 tuổi, Gole mới trở lại thi đấu ở tình trạng nghiệp dư và sớm chiến thắng nhiều giải đấu cao trung niên khắp Australia, cũng như châu Á.

“Tôi quan niệm golf là môn chơi cho cuộc sống, thể hiện qua lợi ích về thể chất, tình bằng hữu, chu du nhiều nơi. Tôi luôn tận hưởng golf khi còn có thể. Tuần này sẽ cam go cho tôi vì sân đấu dài hơn 10%-15% so với những nơi tôi từng trải. Tôi phải dùng gậy gỗ để đưa bóng lên green trong khi hầu hết các cô gái trẻ chỉ cần gậy sắt. Qua cắt loại WAAP Championship lần này, có lẽ với tôi là thành tựu lớn rồi”, Gole tâm sự.

Năm 12 tuổi, Gole bắt đầu chơi golf. Cũng độ tuổi đó, Bảo Châu đã có thể tự hào rằng mình hơn tiền bối người Australia đến 5 năm khi xét về thâm niên bước vào golf. Năm 2020, trong mùa dịch Covid-19, Bảo Châu được làm quen với môn thể thao này khi cùng bố và anh tập đánh bóng trong vườn hoa trước nhà.

Bảo Châu sớm bộc lộ tài năng, đến năm 2024 có 2 chiến thắng và 5 lần lọt vào top 10 chung cuộc các giải được tính điểm trên WAGR tại Việt Nam, bên cạnh vị trí thứ 20 giải Malaysian Women’s Amateur Open.

“Cháu vui, tự hào và có phần lo lắng”, Bảo Châu, chia sẻ cảm xúc trong lần đầu tiếp xúc với giới truyền thông quốc tế. Nữ golfer 12 tuổi đang đứng thứ 710 thế giới, cao thứ ba trong nhóm 6 đại diện Việt Nam thi đấu tại WAAP Championship 2025.

Bảo Châu tự nhận xét mình mạnh nhất ở khâu phát bóng với bình quân 220 yard, nhưng cần cải thiện kỹ năng “short game”. Tài năng trẻ này tin mục tiêu vượt qua cắt loạt sẽ đạt được, nếu có thể 2 vòng đầu đều ở mức 75 gậy.

“Sân này thật ngoạn mục và nhiều thử thách nhất khi trời nổi gió”, Bảo Châu nhận xét sau khi trải qua vài vòng đánh thử. Trong khi đó, Gole mới có mặt trong tuần này. Cô đánh giá: “Sân có nhiều điều kỳ thú trong đó có nhiều chỗ khiến tôi ngỡ mình đang chơi golf ở Ireland”.

Với khoảng cách tuổi tác lên đến 44 năm, sự xuất hiện của Gole và Bảo Châu đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản tại WAAP Championship 2025. Đây không chỉ là đấu trường tìm ra nhà vô địch mà còn là nơi tạo nên những câu chuyện phi thường, giúp thay đổi cuộc đời các nữ golfer với suất tham dự ba giải major danh giá là AIG Women’s Open, Amundi Evian Championship và Chevron Championship.