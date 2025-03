Chiêm ngưỡng kỳ tích hai cú hole in one trong cùng một vòng đấu của golfer người Anh

TPO - Trong ngày thi đấu thứ hai của giải Nam Phi Mở rộng, golfer người Anh Dale Whitnell đã khiến tất cả kinh ngạc khi tạo ra kỳ tích có một không hai: ghi hai cú hole-in-one trong cùng một vòng đấu.

Vào thứ Sáu (28/2), Dale Whitnell bước vào ngày thi đấu thứ hai tại giải Nam Phi Mở rộng diễn ra trên sân Durban Country Club (Nam Phi). Ở hố 2 par3 dài 179 yard, golfer người Anh đã xuất sắc đưa bóng vào lỗ chỉ với một gậy duy nhất. Đến hố 12 par3 dài 149 yard, anh tiếp tục khiến tất cả sửng sốt với cú hole in one thứ hai.

"Tôi đã thực hiện cú swing ở hố thứ hai bằng gậy sắt số 7, sau đó không nhận ra bóng đã vào lỗ cho đến khi các khán giả phía dưới reo hò", Whitnell nói vào cuối ngày thi đấu, "Cảm giác thật kỳ lạ và tràn đầy phấn khích, nhưng tôi cần phải tập trung vào trận đấu.

“Tôi chưa bao giờ ghi điểm hole in one trong một giải đấu chính thức. Trước đây tôi chỉ thành công một lần trong buổi tập ở Le Golf National Paris. Vậy mà hôm nay tôi lại ghi hole in one tới hai lần trong cùng một ngày. Quả thực rất đặc biệt".

Whitnell, người bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2009, phải mất 11 năm mới có được thẻ thành viên DP World Tour. Anh tiếp tục chờ tới năm 2023 mới có bước đột phá khi giành danh hiệu European Tour đầu tiên tại Scandinavian Mixed ở Thụy Điển với tổng điểm -21.

Ở giải Nam Phi Mở rộng 2025, Whitnell hoàn thành ngày thi đấu đầu tiên với điểm even par. Sang ngày thứ hai, anh có khởi đầu ngoài mong đợi với cú hole in one ở hố 2 và eagle ở hố tiếp theo, trước khi có thêm cú hole in one nữa ở hố 12. Tuy nhiên thảm họa xảy ra ở hố 16. Trong nỗ lực ghi điểm birdie, golfer 36 tuổi liên tục mắc lỗi và kết thúc với double-bogey. Mặc dù vậy, anh vẫn kết thúc với -9.

Sang ngày thi đấu thứ ba vào thứ Bảy (1/3), Whitnell chơi tạm ổn với 2 bogey và 3 birdie, để đạt điểm -2. Sau ba ngày, anh đang đứng đồng hạng 7 với -11. Hôm nay Chủ nhật (2/3) sẽ diễn ra vòng chung kết của giải Nam Phi Mở rộng 2025. Whitnell cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn soán ngôi đầu của Laurie Canter và Dylan Naidoo (cùng -14).