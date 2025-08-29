Giải mã 'ghosting', nỗi ám ảnh của Gen Z khi yêu

SVO - "Bị ghost" là cụm từ khá phổ biến trong giới trẻ ngày nay, xuất phát từ thuật ngữ "ghosting" trong tâm lý học. Khái niệm này xuất hiện lần đầu năm 2004, mô tả việc ai đó cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Trong tình yêu, điều này có nghĩa đối phương ngưng phản hồi mọi tin nhắn, cuộc gọi, hủy kết bạn trên mọi nền tảng một cách đột ngột không báo trước, trong khi người còn lại sẽ không thể tìm thấy bất kỳ nguyên nhân nào.

Khi tình yêu biến mất trong im lặng

Nguyễn Minh Phương (26 tuổi) chia sẻ câu chuyện của người bạn thân từng rơi vào trải nghiệm bị “ghost”:

“Một người bạn nam độc thân khá lâu, được người thân giới thiệu cho một cô gái xinh xắn, cá tính mạnh mẽ. Hai người nói chuyện qua tin nhắn suốt hai tháng, rồi gặp gỡ ngoài đời. Dù bạn trai có phần ít lời, nhưng luôn quan tâm, hỏi han chân thành. Thế rồi, sau vài tháng, cô gái bất ngờ không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Ban đầu bạn trai nghĩ cô bận, nhưng sau một tuần im lặng, rồi hai tuần thuê bao không liên lạc được, cậu bắt đầu hoang mang. Đến tận khi tìm gặp trực tiếp, cô gái mới buông một câu: ‘Định nhắn chia tay nhưng bận quá nên quên mất.’”

Câu chuyện ấy để lại trong chàng trai một vết thương sâu sắc. Anh từng nghĩ mình đã có một tình yêu, nhưng rồi mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại. Sau này, anh mới biết, cô gái rời đi đơn giản vì đã tìm được một người phù hợp hơn.

Minh Phương lý giải: “Khi bị biến mất như vậy, cảm xúc đầu tiên là hoang mang. Không biết mình đã sai ở đâu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người ta sẽ lo lắng, hụt hẫng, thậm chí tức giận vì không có cơ hội được nghe một lời giải thích rõ ràng.”

Bạn Phương Nhi (23 tuổi) cũng đồng tình rằng “ghosting” đặc biệt gây tổn thương cho những người nặng tình: “Người giàu cảm xúc thường có nhu cầu chia sẻ, tâm sự với nửa kia. Khi đối phương đột ngột biến mất, họ sẽ thấy như mọi kỷ niệm trước đó chưa từng tồn tại. Cảm giác bị phủ nhận, bị bỏ rơi khiến họ rơi vào cô đơn và mất phương hướng”.

Theo các chuyên gia tâm lý, ghosting gây tổn thương không chỉ bởi sự chia tay, mà bởi cách chia tay. Ghosting đặt người bị bỏ lại trong tình trạng lửng lơ, không có lời kết, không thể khép lại cảm xúc. Họ thường mất rất lâu mới có thể hồi phục, bởi trong tâm trí luôn tồn tại câu hỏi: “Mình đã làm gì sai?”

Theo một khảo sát năm 2023 từ Thriving Center of Psychology, có tới 84% người thuộc thế hệ Gen Z và Millennials (những người sinh từ năm 1981 đến 2012) thừa nhận đã từng bị đối phương "ghost".

Số liệu này củng cố thêm các báo cáo trước đó từ Match Group (MOV) năm 2019, công ty mẹ của nhiều ứng dụng hẹn hò hàng đầu thế giới. Các chuyên gia cho rằng sự phổ biến của hẹn hò trực tuyến đã vô tình bình thường hóa hành vi này, gây ra những tác động tâm lý tiêu cực và làm thay đổi cách thế hệ trẻ xây dựng các mối quan hệ.

Nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra những người có kiểu gắn bó né tránh (avoidant attachment) có xu hướng "ghost" người khác để tránh đối mặt cảm xúc, trong khi những người có kiểu gắn bó lo âu (anxious attachment) lại đặc biệt dễ bị tổn thương bởi hành vi này.

Góc nhìn chuyên gia

Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Nam Anh (hiện đang giảng dạy tại trường UC Davis, Mỹ) cho biết: “Ghosting là hiện tượng phổ biến trong bối cảnh hiện đại, khi nhiều người trẻ yêu nhanh, yêu vội. Ở góc độ tâm lý, ghosting phản ánh sự né tránh xung đột. Người ‘ghost’ thường chọn cách biến mất để không phải đối diện với cảm xúc khó xử, sợ làm tổn thương đối phương. Tuy nhiên, chính sự im lặng ấy lại gây ra vết thương sâu hơn bất kỳ lời chia tay nào".

Ông nhấn mạnh, ghosting không chỉ làm tổn hại đến người bị bỏ rơi mà còn phản ánh sự thiếu trưởng thành trong cách quản lý cảm xúc của người rời đi. Về lâu dài, cả hai phía đều dễ rơi vào trạng thái mất niềm tin, lo âu, thậm chí sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Thạc sĩ lí giải nguyên nhân, trong xã hội ngày nay, mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò khiến việc bắt đầu và kết thúc mối quan hệ trở nên nhanh chóng, ghosting càng trở thành “căn bệnh thời đại”.

Ông Nam Anh cho hay, khi muốn chấm dứt một mối quan hệ hay giai đoạn tìm hiểu, điều cần thiết là trao đổi thẳng thắn thay vì chọn cách im lặng rời đi. Một cuộc đối thoại ngắn giữa hai người không chỉ giúp khép lại câu chuyện một cách rõ ràng mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người từng gắn bó và chia sẻ tình cảm.

"Còn đối với những bạn từng bị “ghosting”, các bạn sẽ thường cần thời gian để chữa lành và lấy lại cân bằng. Thay vì chìm đắm trong nỗi buồn hay cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, hãy tập trung vào hiện tại: tham gia các hoạt động yêu thích, gặp gỡ bạn bè, khám phá những trải nghiệm mới. Việc bận rộn với những điều tích cực không chỉ giúp quên đi tổn thương mà còn mở ra cơ hội tìm thấy những mối quan hệ lành mạnh và bền vững hơn", ông Nam Anh đưa ra giải pháp.

