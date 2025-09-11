Giá xăng giảm từ 15h chiều nay

TPO - Từ 15h hôm nay (11/9), giá xăng giảm nhẹ 39-95 đồng/lít, trong khi đó giá dầu biến động trái chiều. Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON 95 giảm nhẹ 39 đồng/lít, về còn 20.400 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 95 đồng/lít, về 19.756 đồng/lít.

Giá dầu diesel ngược chiều tăng 170 đồng/lít, lên mức 18.643 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, lên 18.368 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, về còn 15.090 đồng/kg.

Kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 21 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 19 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Theo Bộ Công Thương thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Giá xăng giảm nhẹ từ 15h chiều nay.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 4-11/9 là 79,2USD/thùng xăng RON92 (giảm 0,4 USD/thùng); 81,5 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,16 USD/thùng).

Liên quan đến điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo lần 7 Nghị định Kinh doanh xăng dầu (dự thảo lần 7). Trong đó, điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là ở cơ chế giá.

Nếu ở những dự thảo nghị định trước, công thức tính giá chỉ gồm 4 yếu tố (chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh + lợi nhuận + thuế GTGT), sang dự thảo lần 7, công thức được mở rộng và chi tiết hóa gồm:

Giá = Giá mua + chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh định mức + lợi nhuận + thuế (gồm nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, GTGT và các loại khác nếu có).

Đặc biệt, thay vì dựa trên chi phí thực tế của từng doanh nghiệp, Nhà nước sẽ công bố chi phí kinh doanh định mức làm khởi điểm, điều chỉnh hằng năm theo CPI và rà soát 3 năm/lần. Trường hợp biến động bất thường, Bộ Công Thương có thể kiến nghị Thủ tướng cho phép rà soát sớm.

Thay vì cơ chế định kỳ như trước, dự thảo lần 7 quy định thương nhân đầu mối và phân phối phải công bố giá ngay sau khi điều chỉnh, đồng thời niêm yết công khai tại cửa hàng, điểm bán, trên website và cả phương tiện truyền thông. Thương nhân bán lẻ ngoài hệ thống cũng phải thực hiện công bố ngay.

Quyền quyết định giá cũng được mở rộng hơn. Thương nhân trong hệ thống không được bán cao hơn giá do doanh nghiệp đầu mối cung ứng, trong khi thương nhân ngoài hệ thống được tự quyết theo cơ chế thị trường và pháp luật về giá. Đối với vùng sâu, vùng xa, thương nhân đầu mối được phép công bố giá cao hơn công thức tối đa 2% để bù chi phí hợp lệ đã kiểm toán.