Giá vàng vượt mọi dự báo, khuyến nghị người dân thận trọng

TPO - Giá vàng trong nước lên gần 160 triệu đồng/lượng, vượt mọi dự báo. Chuyên gia khuyến nghị người dân nên thận trọng, không chạy theo tâm lý đám đông; vàng chỉ nên chiếm tối đa 5% tổng danh mục đầu tư, với vai trò là tài sản phòng thủ dài hạn.

Vào lúc 15h chiều nay (17/10), giá vàng nhẫn các thương hiệu tăng mạnh hơn vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 156 - 159 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Đây là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, cao hơn vàng miếng SJC lên tới 6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mốc 153 triệu đồng/lượng... Cả vàng nhẫn và vàng miếng SJC đều ở mức cao nhất từ trước đến nay. Hiện giá vàng tăng vượt mọi dự báo của các chuyên gia.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi phân tích, giá vàng vượt mốc 150 triệu đồng/lượng là kết quả của hàng loạt yếu tố quốc tế và trong nước đan xen, phản ánh trạng thái bất ổn và tâm lý phòng thủ của thị trường tài chính toàn cầu.

Trên thế giới, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt, cùng nguy cơ lan rộng khiến giới đầu tư tìm đến vàng như “nơi trú ẩn cuối cùng”. Việc các ngân hàng trung ương lớn liên tục mua ròng vàng để củng cố dự trữ ngoại hối, cộng hưởng với kỳ vọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sắp hạ lãi suất đã khiến dòng tiền toàn cầu dịch chuyển khỏi trái phiếu, USD và cổ phiếu sang kim loại quý này.

Người dân xếp hàng mua vàng tại Hà Nội. Ảnh: Duy Phạm.

Theo ông Huy, trong nước, thị trường chịu ảnh hưởng kép từ xu hướng thế giới và nguồn cung hạn chế. Các đơn vị được phép nhập khẩu, chế tác vàng miếng còn ít, trong khi nhu cầu mua tích trữ của người dân tăng mạnh vì tâm lý “giữ vàng là giữ an toàn”. Hệ quả là cầu vượt cung, giá bị đẩy lên nhanh, thậm chí chênh lệch với giá thế giới diễn ra trong thời gian khá dài. Tâm lý đám đông càng khiến đà tăng lan rộng: Người mua sợ mất cơ hội, người bán dè dặt giữ vàng.

Ông Huy khuyến nghị người dân và nhà đầu tư, ở vùng giá cao hiện nay, rủi ro điều chỉnh mạnh là rất lớn. Khi giá vàng đã vượt xa giá trị thực, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong chính sách lãi suất của Fed, ECB hay hạ nhiệt xung đột toàn cầu, giá có thể đảo chiều nhanh chóng. Người dân nên thận trọng, không chạy theo tâm lý đám đông. Vàng chỉ nên chiếm tối đa 5% tổng danh mục đầu tư, với vai trò là tài sản phòng thủ dài hạn.

“Quan trọng hơn, mỗi người cần đa dạng hóa danh mục đầu tư, học hỏi và nâng cao năng lực tài chính cá nhân, biết quản trị rủi ro và tìm cơ hội trong sản xuất - kinh doanh thay vì chỉ tích trữ. Việt Nam đang khuyến khích mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp văn hóa và du lịch tuần hoàn - những lĩnh vực có tiềm năng sinh lợi bền vững và tạo giá trị thật cho xã hội. Sự tỉnh táo, hiểu biết và tinh thần đổi mới sáng tạo sẽ là giá trị gia tăng bền vững của người Việt trong thời đại kinh tế tri thức”, ông Huy nói.