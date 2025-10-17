Giá vàng thế giới tăng dựng đứng giữa căng thẳng Mỹ - Trung

TPO - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng dựng đứng, chạm mức cao lịch sử trên 4.300 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 17/10 (theo giờ Việt Nam). Đây là phiên thứ tư liên tiếp kim loại quý này lập đỉnh mới, khi dòng tiền trú ẩn đổ mạnh vào vàng giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa.

Theo dữ liệu của Refinitiv, giá vàng giao ngay tăng 2,6%, lên 4.316,99 USD/ounce vào lúc 3h07 ngày 17/10, sau khi chạm đỉnh 4.318,75 USD/ounce - mức cao nhất mọi thời đại. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex cũng tăng 2,5%, lên 4.304,60 USD/ounce, từng có lúc đạt kỷ lục 4.335 USD/ounce.

Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 60%, được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố: Căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất, làn sóng mua vào của các ngân hàng trung ương, xu hướng phi đô la hóa và dòng vốn mạnh mẽ chảy vào các quỹ ETF.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng dựng đứng, chạm mức cao lịch sử trên 4.300 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 16/10 (giờ Mỹ). Ảnh: BBC.

Ông Zain Vawda - chuyên gia phân tích tại MarketPulse (OANDA) - nhận định: “Triển vọng của vàng sẽ phụ thuộc vào lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2026 và diễn biến quan hệ Mỹ - Trung. Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, vàng hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce”.

Giới đầu tư hiện theo dõi sát sao tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau khi Washington chỉ trích Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, động thái này được xem là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng lúc đó, tình hình địa chính trị tiếp tục nóng lên khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh để bàn về giải pháp chấm dứt chiến sự tại Ukraine, chỉ một ngày trước cuộc trao đổi dự kiến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Thị trường hiện dự đoán gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 (xác suất 98%) và tiếp tục cắt thêm vào tháng 12 (xác suất 95%). Trong môi trường lãi suất thấp, vàng là tài sản không sinh lợi suất thường trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Trong môi trường lãi suất thấp, vàng là tài sản không sinh lợi suất thường trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Ảnh: NEPSE Trading.

Chuyên gia Vawda cho hay, các đợt điều chỉnh giá ngắn hạn của vàng nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời, bởi nhà đầu tư theo xu hướng tăng thường tranh thủ mua vào khi giá điều chỉnh.

Ngân hàng HSBC mới đây nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 lên 3.355 USD/ounce, viện dẫn nhu cầu trú ẩn an toàn trước bất ổn chính trị, kinh tế và đồng USD yếu hơn.

Trong khi đó, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa tiếp tục khiến các dữ liệu kinh tế bị đình trệ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo việc này có thể khiến nền kinh tế thiệt hại tới 15 tỷ USD mỗi tuần do sụt giảm sản lượng.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng tăng mạnh trong phiên. Giá bạc vọt 1,8% lên 54,04 USD/ounce, từng đạt đỉnh 54,15 USD/ounce. Bạch kim tăng 3,2% lên 1.706,65 USD/ounce, trong khi palladium tăng 4,6% lên 1.606 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh rủi ro toàn cầu ngày càng lớn và Fed chuẩn bị nới lỏng chính sách tiền tệ, vàng có thể tiếp tục là “điểm trú ẩn an toàn” được ưa chuộng nhất trong những tháng tới.