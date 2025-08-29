Giá vàng tăng điên loạn, hé lộ cách duy nhất cản được lúc này

TPO - Trong phiên giao dịch chiều nay (29/8), giá vàng miếng SJC lên trên mốc kỷ lục mới 129 triệu đồng/lượng. Chuyên gia cho rằng, nếu cấp phép nhập khẩu vàng ngay, giá vàng hạ nhiệt trong vòng 30 ngày.

Chiều nay (29/8), các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC 127,8 - 129,3 triệu đồng/lượng, tăng 400.00 đồng so với phiên giao dịch buổi sáng còn tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC mỗi ngày lập một kỷ lục mới và tăng hơn 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức đỉnh mới khi có doanh nghiệp niêm yết lên đến 121,2 - 124,2 triệu đồng/lượng. Mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.407 USD/ounce. Giá vàng thế giới lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo vàng thế giới mức mức độ tăng cao hơn, thậm chí có thời điểm vàng thế giới giảm nhưng trong nước vẫn tăng. Theo đó, hiện giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới khoảng 20,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, Nghị định 232 đã xóa bỏ độc quyền vàng, song nghị định vừa mới ban hành, chưa đi vào cuộc sống nên chênh lệch giá so với thế giới vẫn ở mức cao.

Chuyên gia này kiến nghị, một khi đã có cơ chế quản lý mới, Ngân hàng Nhà nước không nên chần chừ, cũng không nên đặt ra quy trình thủ tục hành chính quá khắt khe để trì hoãn việc tăng cung cho thị trường vàng.

"Nghị định 232 đã quy định khá chi tiết về điều kiện cấp giấy phép nên có thể không cần thông tư hướng dẫn, Ngân hàng Nhà nước có thể thông báo, cho phép các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nộp hồ sơ và sớm xem xét, chấp thuận cho các doanh nghiệp nhập khẩu vàng tức thì. Việc nhập khẩu vàng - nếu có giấy phép - là rất đơn giản, chỉ cần vài ngày là xong. Tính cả thời gian sản xuất vàng miếng, chỉ trong vòng 30 ngày, giá vàng trong nước có thể tiệm cận với giá vàng thế giới", ông Hiếu khẳng định.

Về hạn mức nhập khẩu vàng, vị chuyên gia cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ phải căn cứ nhiều yếu tố, trong đó có dự trữ ngoại hối quốc gia và biến động tỷ giá trong nước. Chắc chắn, việc nhập khẩu vàng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tỷ giá và dự trữ ngoại hối trong nước. Dù vậy, không thể vì lo ngại tỷ giá mà cấm nhập khẩu vàng.

Chính sách tiền tệ không thể thỏa mãn mọi mục tiêu của nền kinh tế và vai trò của Ngân hàng Nhà nước là phải tìm điểm cân bằng. Nếu tìm được điểm cân bằng phù hợp, Ngân hàng Nhà nước vẫn có thể nhập khẩu vàng, ổn định thị trường vàng, mà không gây bất ổn đến thị trường ngoại hối, tỷ giá.

Trong một cuộc hội thảo mới đây, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng, việc nhập khẩu vàng từ Singpore, Hong Kong - Trung Quốc, Thái Lan… về Việt Nam rất nhanh và sẽ làm hạ nhiệt giá vàng trong nước.

Với lo ngại về việc nhập khẩu vàng có ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, ông Nghĩa nhấn mạnh "không cần lo lắng". Theo ông Nghĩa, nền kinh tế Trung Quốc gấp 40 lần Việt Nam, nhưng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc chỉ 2.500 tỷ USD, tức là chỉ gấp 25 lần Việt Nam (có 100 tỷ USD).

Vị chuyên gia cũng phân tích, nhu cầu nhập khẩu vàng của Việt Nam mỗi năm chỉ khoảng 3-4 tỷ USD, trong khi lượng ngoại tệ dùng để nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ như cigar, rượu ngoại hay mỹ phẩm cũng lên tới hàng tỷ USD. "Vàng là nguồn dự trữ vô cùng quan trọng. Mỗi năm Việt Nam chỉ cần nhập khẩu 3-4 tỷ USD vàng, nhưng nhiều người đã lo "chảy máu ngoại tệ", trong khi nhập khẩu rượu ngoại, xì gà, thuốc lá ngoại tới 8 tỷ USD/năm lại không ai nói về vấn đề này, đây là điều rất phi lý", ông Nghĩa đặt câu hỏi.