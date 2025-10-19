Giá vàng nhẫn đột ngột giảm mạnh

TPO - Sáng nay (19/10), giá vàng nhẫn quay đầu giảm sau khi tăng mạnh lên mức cao nhất chưa từng có. Thế nhưng, có đơn vị vẫn niêm yết cao hơn vàng miếng SJC lên tới 7,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149,5 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng giữ nguyên giá vàng miếng lên mốc 153 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại quay đầu giảm sau khi tăng mạnh lên đỉnh cao. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn quay đầu giảm nhưng có thương hiệu vẫn niêm yết cao hơn vàng miếng SJC.

Mặc dù giảm nhưng giá vàng nhẫn thương hiệu này vẫn cao hơn vàng miếng 7,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thương hiệu khác niêm yết giá vàng miếng ở mức 151 triệu đồng/lượng như Phú Quý, Mi Hồng…

Mặc dù giá giảm nhưng muốn mua vàng nhẫn vào thời điểm này cũng không có ngay vàng. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu khách mua 1 chỉ/ngày nhưng phải nhận giấy hẹn 20 ngày sau mới có vàng. Trong thời gian chờ này, khách hàng muốn bán lại vàng thì mang giấy hẹn ra, công ty sẽ mua lại.

Đây là lần đầu tiên giá vàng nhẫn của một thương hiệu vàng vượt giá vàng miếng SJC lên tới gần chục triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.246 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.109 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.124 - 26.364 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.108 - 27.228 đồng/USD.