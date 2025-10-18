Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng nhẫn tăng rất mạnh, bỏ xa vàng SJC

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (18/10), giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh lên gần mốc 160 triệu đồng/lượng, bỏ xa giá vàng miếng SJC. Giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tăng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149,5 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng lên mốc 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức tăng mạnh hơn vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 5,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Đây là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, cao hơn vàng miếng SJC lên tới 8,5 triệu đồng/lượng.

Vang.jpg
Giá vàng nhẫn gần chạm mốc 160 triệu đồng/lượng.

Như vậy, từ khi chính thức xóa độc quyền vàng miếng SJC từ ngày 10/10, giá vàng nhẫn các thương hiệu có xu hướng giá cao hơn vàng miếng. Tuy nhiên, hiện nguồn cung vàng vẫn khan hiếm, nhiều cửa hàng hạn chế số lượng mua trong ngày. Thậm chí, khách đặt mua nhưng phải đến nửa tháng sau mới có vàng.

Sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi lập đỉnh lên gần 4.400 USD/ounce vào sáng qua. Hiện, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.246 USD/ounce, giảm 124 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.109 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.124 - 26.364 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.108 - 27.228 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng nhẫn #vàng SJC #giá vàng thế giới #thị trường vàng #vàng miếng #tỷ giá USD #giá vàng tăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục