Giá vàng nhẫn tăng rất mạnh, bỏ xa vàng SJC

TPO - Sáng nay (18/10), giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh lên gần mốc 160 triệu đồng/lượng, bỏ xa giá vàng miếng SJC. Giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tăng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149,5 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng lên mốc 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức tăng mạnh hơn vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 5,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Đây là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, cao hơn vàng miếng SJC lên tới 8,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn gần chạm mốc 160 triệu đồng/lượng.

Như vậy, từ khi chính thức xóa độc quyền vàng miếng SJC từ ngày 10/10, giá vàng nhẫn các thương hiệu có xu hướng giá cao hơn vàng miếng. Tuy nhiên, hiện nguồn cung vàng vẫn khan hiếm, nhiều cửa hàng hạn chế số lượng mua trong ngày. Thậm chí, khách đặt mua nhưng phải đến nửa tháng sau mới có vàng.

Sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi lập đỉnh lên gần 4.400 USD/ounce vào sáng qua. Hiện, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.246 USD/ounce, giảm 124 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.109 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.124 - 26.364 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.108 - 27.228 đồng/USD.