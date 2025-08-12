Giá vàng, cổ phiếu tăng khi Mỹ - Trung thỏa thuận dừng thuế 90 ngày

TPO - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay (12/8), sau khi giảm mạnh ở phiên trước liên quan chính sách thuế quan. Giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng tăng

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.350,03 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giữ ở mức 3.402,80 USD.

Kelvin Wong - nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA - cho biết: “Giới đầu tư đang tập trung vào đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Fed, vốn đã được định giá ít nhiều vào tháng 9. Nếu dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi thấp hơn dự kiến, điều đó có thể hỗ trợ kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất này”.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo CPI lõi tháng 7 tăng 0,3% so với tháng trước, đưa lạm phát hàng năm lên 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá khoảng 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Vàng thường hưởng lợi trong môi trường bất ổn và lãi suất thấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thêm 90 ngày, động thái được phần lớn nhà đầu tư và thị trường mong đợi.

Ở cuối phiên trước, giá vàng giao ngay ghi nhận mức giảm 1,2% xuống 3.357 USD/ounce, giá vàng tương lai của Mỹ giảm 2,4% xuống 3.407 USD/ounce, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu.

“Vàng sẽ không bị đánh thuế!”, ông Trump viết trên tài khoản mạng xã hội, song không cung cấp thêm chi tiết.

Giá vàng tăng sau chính sách của ông Trump.

Phát ngôn của ông Trump chấm dứt nhiều ngày đồn đoán kim loại quý này có thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại toàn cầu.

Trước đó, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ đăng phán quyết cho rằng Washington có thể áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi được giao dịch rộng rãi nhất tại Mỹ, điều này sẽ làm rung chuyển chuỗi cung ứng kim loại toàn cầu.

Đáp lại, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền ông Trump đang chuẩn bị sắc lệnh hành pháp “làm rõ thông tin sai lệch” về thuế quan đối với vàng miếng và các sản phẩm đặc biệt khác.

“Tôi rất vui mừng khi nghe tin cuộc khủng hoảng đã được ngăn chặn. Đây là sự nhẹ nhõm to lớn cho thị trường vàng miếng, vì khả năng gián đoạn là không thể lường trước”, Ross Norman - nhà phân tích thị trường vàng độc lập - nhận định.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 37,81 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.334,24 USD và palladium tăng 0,7% lên 1.143,93 USD.

Chứng khoán tăng giá

Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch thứ Ba, được hỗ trợ bởi việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2% lên mức cao kỷ lục khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ, được thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu công nghệ.

Chỉ số chuẩn của Australia cũng đạt mức cao kỷ lục trước cuộc họp chính sách tiền tệ, trong đó ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất. Chỉ số MSCI rộng nhất về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản nhích nhẹ; cổ phiếu blue-chip Trung Quốc đi ngang, trong khi Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,1%.

Shane Oliver - nhà kinh tế trưởng kiêm giám đốc chiến lược đầu tư tại AMP (Sydney) - nhận định việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan “duy trì nguyên trạng ở thời điểm hiện tại, do đó không có tác động tức thời nào đến thị trường đầu tư”.

Cổ phiếu châu Á đang tăng mạnh.

Thị trường đang hướng sự chú ý sang dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ, dự kiến công bố cuối ngày thứ Ba. Theo khảo sát của Reuters, CPI lõi tháng 7 được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn mức 0,2% của tháng 6.

Marc Velan - giám đốc đầu tư tại Lucerne Investment Management - cho rằng: “CPI sẽ là phép thử quan trọng đối với tâm lý thị trường. Dữ liệu yếu hơn có thể hỗ trợ cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhưng hiện tại, cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn nắm quyền kiểm soát”.

Nhà đầu tư cũng theo dõi chính sách của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), khi thị trường kỳ vọng cơ quan này cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong ngày và tiếp tục giảm thêm vào tháng 11.