Giá vàng bật tăng mạnh

TPO - Sáng nay (21/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn lại bất ngờ tăng trở lại. Giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo giá thế giới nhưng vẫn cao hơn thế giới hơn 13 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng mua vào và nửa triệu đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Chênh lệch mua - bán 1 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng so với hôm qua.

s1.jpg
Nhiều doanh nghiệp tăng mạnh giá mua vàng miếng SJC.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng tăng mạnh giá vàng mua miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng 151 - 151,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán còn nửa triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo giá vàng miếng nhưng chênh lệch lớn giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149 - 151,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cao nhất thị trường, cao hơn cả vàng miếng SJC ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.359 USD/ounce, tăng 113 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương gần 138 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới hơn 13 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.101 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.116 - 26.356 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.240 - 27.340 đồng/USD.

Ngọc Mai
