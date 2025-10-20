Diễn biến giá vàng tuần này sẽ ra sao?

TPO - Sáng nay (20/10), vàng SJC ở mức 151 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 158,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tăng hơn 8 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng hơn 17 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Dự báo, giá vàng sẽ hạ nhiệt trong tuần này khi nhiều nhà đầu tư chốt lời.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149,5 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua. So với cách đây một tuần, giá vàng miếng SJC tăng 8,2 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng giữ nguyên giá vàng miếng lên mốc 153 triệu đồng/lượng.

Có mức tăng mạnh nhất trong vòng 1 tuần qua là vàng nhẫn. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 17,1 triệu đồng/lượng từ đầu tuần đến nay.

Giá vàng nhẫn thương hiệu khác niêm yết giá vàng miếng ở mức 151 triệu đồng/lượng như Phú Quý, Mi Hồng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.246 USD/ounce, đứng im so với sáng qua. Hiện, giá vàng thế giới quy đổi khoảng 135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong 1 tuần qua.

Nhiều dự báo, giá vàng thế giới giảm trong tuần này sau khi đã lên đỉnh hơn 4.300 USD/ounce vào tuần trước khi nhiều nhà đầu tư chốt lời. Theo đó, giá vàng trong nước sẽ “hạ nhiệt”.

Nhiều người kỳ vọng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục giảm để thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu thí điểm mô hình sàn giao dịch vàng quốc gia theo các phương án như: Cho phép đưa vàng vào giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa; lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.109 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.124 - 26.364 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.108 - 27.228 đồng/USD.